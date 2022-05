OnStrategy: Microsoft, Google e Delta são as marcas mais fortes

A Consultora OnStrategy apresenta os resultados do estudo Brand Energy (Força e Energia) das marcas em Portugal. Este trabalho é desenvolvido em conformidade com a certificação das normas ISO20671 (avaliação de estratégia e força) e ISO10668 (avaliação financeira), e avalia as marcas em seis dimensões: relação emocional e comportamental, reputação, experiência, presença e atividade no mercado, força da equipa de colaboradores e saúde financeira.



Numa escala de 100 pontos, entre mais de 250 marcas avaliadas, existem duas com uma avaliação excelente, com mais de 80 pontos, e 54 marcas com uma avaliação robusta, entre 70 e 80 pontos, destacando-se a Microsoft, a Google e a Delta.





"Mais uma vez, verificámos que o cenário de pandemia pressionou muito as marcas e não é raro encontrar marcas que têm indicadores fortes ao nível da reputação (perceção) e mais fracos no que respeita à experiência (realidade), o que se traduz em problemas associados a produto, serviço ou inovação", explica Pedro Tavares, partner e CEO da OnStrategy, prosseguindo: "Ou o contrário em que a reputação é inferior à experiência e como tal a evidência aponta para problemas de comunicação (pressão ou escolha dos touchpoints corretos), o que em ambos os casos tem como consequência uma quebra nos indicadores de relação emocional e comportamental, nos resultados da atuação no mercado e ainda na saúde financeira."



Dimensões e atributos avaliados neste trabalho



Relação: notoriedade, relevância, consideração, confiança, admiração,

preferência, intenção de compra, recomendação e defesa.



Reputação: qualidade de produtos e serviços, inovação, ambiente de trabalho, cidadania, governo, liderança e desempenho de negócio.



Experiência: satisfação com produtos, satisfação com o serviço em loja, digital e centro de contacto, acessibilidade, disponibilidade e relação preço qualidade.



Presença: proteção legal, quota de mercado, quota de comunicação, preço, cobertura geográfica, qualidade e eficiência da distribuição, qualidade e eficiência da comunicação.



Equipa: alinhamento, compromisso e consecução de objetivos.



Finanças: lucro, margem, nível de dívida e crédito, perspetivas de crescimento.