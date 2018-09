Start-ups inovadoras na área da energia sustentável reúnem-se

Portugal vai estar representado na sexta edição do catalisador da transição energética The Business Booster (TBB), que vai decorrer em Copenhaga, Dinamarca, a 17 e 18 de Outubro. No evento vai estar uma comitiva de dez empresas portuguesas da indústria, DSO e "utilities", entre outras, representando os sectores da economia nacional, com o objectivo de estar a par dos últimos avanços da tecnologia na área da energia sustentável. "Estarão ainda presentes dez start-ups portuguesas apoiadas pela InnoEnergy", refere Andreia Fernandes, country manager da InnoEnergy em Portugal.

O TBB é um evento único no mundo que "reúne as start-ups mais inovadoras da Europa, com representantes da indústria, investidores e instituições públicas consagradas", conta Elena Bou, Innovation director na InnoEnergy, o maior motor da inovação na área da energia sustentável na Europa, e organizadora do TBB. Deste modo, "acelera-se a transição energética" no continente europeu.

Nesta edição do TBB, cujo tema é "The future is now", são esperados mais de 700 participantes de mais de 30 países. Vão estar reunidas as cerca de 150 start-ups que têm vindo a entrar nos programas de aceleração da InnoEnergy. "Neste evento temos contado também com a presença de alguns oradores que discutem as últimas tendências no sector e partilham o seu conhecimento, como é o caso de Bertrand Piccard, presidente da fundação Solar Impulse, Maros Sefcovic, vice-presidente da Comissão Europeia, e Peter Carlsson, antigo vice-presidente de Supply Chain na Tesla Motors", recorda Andreia Fernandes.

Novidades

A country manager da InnoEnergy em Portugal revela que este ano haverá algumas novidades em relação às edições anteriores. "Todos os anos reinventamos o The Business Booster para dar às start-ups e aos representantes do sector da energia uma agenda ainda mais ampla, melhor e mais interessante. A grande novidade serão as sessões de "Reverse Pitching", uma actividade que também organizamos aqui em Portugal, na qual empresas de renome de toda a cadeia de valor da energia vão à procura de soluções de empreendedores apoiados pela InnoEnergy para superar os seus desafios", explica.

A estas sessões, prossegue Andreia Fernandes, juntam-se as mesas-redondas, apresentações de produtos ao vivo e conferências de especialistas. "A variedade de sessões, demonstrações ao vivo e eventos de networking permite aos participantes terem uma nova visão sobre as mais recentes inovações europeias, assim como fazer parcerias e fechar negócios", esclarece.

Sobre a start-up portuguesa que mais se distinguiu no evento em edições passadas, Andreia Fernandes diz que "o caso mais óbvio é o da Pro-Drone que, em 2015, ganhou 10 mil euros num concurso que decorre durante o TBB e que premeia o melhor pitch das start-ups presentes". Posteriormente, a Pro-Drone representou a InnoEnergy "no EIT Venture Award de 2016, que junta as melhores start-ups das Knowlegde Innovation Communities (KIC) constituídas pelo European Institute of Innovation and Technology (EIT)".

O TBB, destaca Andreia Fernandes, possibilita novos contactos e as empresas portuguesas têm tido "novas oportunidades de negócio" iniciadas no evento. "É ainda uma nova oportunidade de as start-ups comunicarem no mercado em geral, dado que meios de comunicação de todo o mundo focados na área da energia e tecnologia estão presentes."