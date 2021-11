Therma V: a solução perfeita

O inverno está a chegar e com ele as baixas temperaturas. Para quem quer manter o frio lá fora e estar confortável em casa, a LG tem a solução perfeita: as bombas de calor ar-água Therma V, gama que assegura várias soluções de aquecimento, que vão do fornecimento de água quente até ao aquecimento do piso ou do radiador, permitindo a substituição de um sistema de caldeira convencional.

Seguindo a tendência atual de "luta" por um planeta mais saudável, e para o qual todos temos de contribuir pois é a nossa própria existência que está em causa, estes equipamentos da LG são altamente ecológicos e garantem aos consumidores poupança de energia, excelente eficiência energética e tecnologia de ponta. Um ótimo exemplo da referida tecnologia é a App LG ThinQ, a qual permite um controlo mais fácil e intuitivo do equipamento e com todo o conforto.

O Therma V é uma solução de aquecimento para vários tipos de casas (edifícios novos, remodelados, moradias…), de fornecimento de águas quentes sanitárias, mas permite também o arrefecimento dos espaços.

A gama Therma V representa mundo de vantagens e que traz diversos benefícios para o cliente final. A Saber:



• Poupança energética, pois utiliza energias renováveis e equipamentos de alta eficiência; • Várias soluções com aquecimento, arrefecimento e fornecimento de águas quentes sanitárias; • Equipamento com baixos custos de reparação e alta fiabilidade e durabilidade; • Várias funcionalidades; • Baixo ruído; • Controlador com interface user-friendly; • Conectividade via Wi-Fi para monitorização e controlo através App LG ThinQ.

Quatro modelos à escolha

A gama Therma V tem quatro modelos, cada um com as suas características. Vamos conhecer um pouco melhor cada um destes modelos.

Therma V R32 – Monobloco

Este sistema consiste numa unidade compacta, na qual a unidade interior e exterior se combinam num único módulo. A unidade exterior está conectada à tubagem de água, pelo que não é necessário tubagem para fluído frigorigéneo. Todos os componentes hidráulicos encontram-se na unidade exterior. O Monobloco é sinónimo de eficiência energética, conveniência e fácil utilização. Reúne potência e aquecimento sustentável ao combinar um fluído frigorigéneo de baixo potencial de aquecimento global com o compressor R1 exclusivo LG. como se pode incluir o Wi-Fi modem, o utilizador pode controlar e monitorizar remotamente este e mais equipamentos LG compatíveis através da aplicação LG ThinQ para smarthones.

Therma V R32 – Depósito Integrado

É uma solução para águas quentes sanitárias (AQS), aquecimento e arrefecimento ambiente, que combina uma unidade interior com depósito de água quente e uma unidade exterior separada. É a solução perfeita para economizar espaço em aplicações residenciais, pois o depósito de AQS e o vaso de expansão, que costumam ser instalados separadamente, estão integrados.

Therma V R32 – Hydrosplit

Este sistema efetua e separa a unidade Interior (UI) e a unidade exterior (UE) através da tubagem de água. A instalação rápida e fácil é possível devido aos componentes hidráulicos integrados na UI, como a bomba circuladora, vaso de expansão e purgador ou sistema elétrico, onde a ligação pode ser efetuada no mesmo espaço da UI.

Therma V – Alta Temperatura

Esta unidade consiste num sistema tipo split com uma unidade interior de chão e uma unidade exterior. Face à tecnologia de compressão em cascata, consegue atingir uma temperatura elevada da água a 80ºC com uma eficiência energética elevada. A Therma V – Alta Temperatura é adequada para casas com isolamento fraco, características antigas ou para efeitos de cumprir regulamentos de água sanitária que exigem temperaturas de água elevadas.

Sabia que…

• A utilização do fluído frigorigéneo R32, utilizado pela LG, reduz as emissões de CO2





• E que a tecnologia do compressor R1 reduz o consumo energético.



Através da App LG ThinQ é possível um controlo fácil e intuitivo do equipmento e com todo o conforto