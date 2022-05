A importância que tem a literacia

Numa altura em que tanto se fala sobre energia e a sua transição para fontes de produção mais verdes, importa trabalhar também com os consumidores no sentido de promover a sua literacia energética.

Não por acaso, foi já criado o Centro de Informação para a Energia que dá a conhecer uma visão integrada do setor, contribuindo para o aumento da literacia energética. O público em geral poderá aqui tomar contacto com factos relevantes do ciclo da energia, desde as suas fontes de produção ao transporte, distribuição, armazenamento, comercialização e consumo. O centro de informação compreende a utilização de meios tecnológicos interativos avançados, o que vem permitir a integração de demonstradores e simuladores, recorrendo às ferramentas informáticas e às mais modernas tecnologias, em termos de realidade virtual e realidade aumentada.

Por seu lado, também a ADENE – Agência para a Energia chamou a si a responsabilidade de contribuir para uma maior literacia energética entre os portugueses, tendo desenvolvido diversas ações no último ano, no âmbito da Rota de Energia 2021. As apresentações, que decorreram em várias cidades do país, disponibilizavam informação sobre a utilização racional dos recursos energéticos nos edifícios e na vida do dia a dia, e sobre os comportamentos para a sua utilização eficiente, combinada com o aumento do conforto.

A iniciativa pretendia ainda contribuir para aumentar a ação individual e coletiva, através das mudanças de comportamento e de estilo de vida, assim como divulgar a importância dos temas da descarbonização junto dos consumidores e das empresas, alertando-os para o problema.

Não menos importante foi a necessidade de aprofundar o conhecimento em matéria de mitigação das alterações climáticas, divulgar boas práticas e dinamizar comportamentos de baixo carbono na sociedade, promovendo a formação para o setor da eficiência energética e hídrica e combatendo a pobreza energética.

Quais os benefícios, a nível global, que a eficiência energética pode gerar?

Redução da fatura energética

Criação de emprego

Promoção I&D

Redução da dependência energética face ao exterior

Melhora o balanço energético

Redução das emissões de CO2

Conservação do meio ambiente

E para o cliente, quais são as principais contrapartidas da eficiência energética?