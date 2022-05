A transição energética ao serviço dos clientes

As empresas têm um papel cada vez mais determinante no desafio de atingir a neutralidade carbónica e, assim, garantir um futuro mais sustentável para a nossa sociedade. Mas esse futuro que todos ambicionam não está agora a começar; pelo contrário, está a acelerar e a deixar para trás as empresas, as organizações e os países que não acompanhem a sua velocidade.

A revolução está a acontecer e estamos perante um ecossistema cada vez mais complexo, com desafios que devem ser endereçados no imediato para atender ao novo contexto. Temos hoje cidadãos e clientes com um novo mindset, claramente mais desafiante: são mais exigentes na experiência de consumo que esperam de qualquer prestador de serviço e muito mais focados e informados sobre questões de sustentabilidade.

Foi por isso que a Galp assumiu desde cedo o compromisso de ser um dos promotores no processo de transição energética na Península Ibérica, nomeadamente através da adaptação e descarbonização do seu portefólio de energias, e mediante o desenvolvimento de soluções inovadoras e diferenciadoras no campo da eficiência energética.

A Galp quer ter um papel fundamental na promoção da sustentabilidade energética. Por isso, não está apenas a acompanhar tendências: está a transformar-se e a posicionar-se para liderar a transição energética. A crescente aposta nas energias renováveis, nomeadamente em energia solar, tem vindo a contribuir para essa transição e para fortalecer a independência energética no mercado ibérico. A Galp Solar, Galp Electric, a incorporação de biocombustíveis, a aposta no GNV e brevemente no hidrogénio são apenas alguns exemplos do papel ativo que a Galp tem vindo a imprimir na mudança de paradigma: from "Business to Business" to "Business to Decarb".

Atualmente, as soluções da Galp garantem uma cadeia de fornecimento energético para as várias necessidades de consumo dos mais variados negócios, estejam eles relacionados com os transportes, a indústria ou os serviços, contribuindo ao mesmo tempo para a redução da pegada ambiental do seu negócio.

A crescer no solar

Empenhada em crescer no setor da energia solar, a Galp tem já um percurso neste domínio que a levou a alcançar o estatuto de estar no top 3 de players da Península Ibérica nesta energia, com uma capacidade instalada em operação superior a 1 GW e com vários investimentos em curso. O objetivo é atingir os 4 GW em operação nos próximos três anos e triplicar essa fasquia até 2030.

Em paralelo, a empresa está a repercutir na sua oferta o objetivo de construir uma economia mais descarbonizada, disponibilizando soluções cada vez mais completas, inovadoras, competitivas e acessíveis aos seus clientes. É o caso da Galp Solar, que concentra a oferta de soluções energéticas inteligentes para a geração de energia fotovoltaica para autoconsumo.

Entre as principais vantagens desta solução está a capacidade de os clientes produzirem a sua própria energia, com poupanças de até 30% no setor empresarial. Um ano depois do seu lançamento, a Galp Solar já conta com mais de 4.000 clientes empresariais e domésticos em Portugal e Espanha.

Líder na mobilidade elétrica

Outro pilar da estratégia da Galp na Península Ibérica tem sido a oferta de serviços e produtos que fomentem e acompanhem a crescente expansão do uso de veículos elétricos.

A Galp foi pioneira no desenvolvimento de soluções e de tecnologia para responder às necessidades dos clientes na mobilidade elétrica e desde 2009 tem vindo a criar infraestruturas com pontos de carregamento elétricos em diversas áreas de serviço. Atualmente, a Galp é o maior operador de pontos de carregamento rápido do país, com mais de 1.000 pontos de carregamento e tem o objetivo de atingir os 10.000 pontos na Península Ibérica até 2025.

Mas o papel da Galp na promoção da mobilidade elétrica vai muito além dos pontos de carregamento: a criação de soluções de carregamento adaptadas a edifícios ou o lançamento de novas ofertas como o novo Galp Frota Corporate – o primeiro cartão híbrido para frotas, que permite o pagamento de combustível e carregamento de veículos híbridos e elétricos – veio reforçar a importância que a mobilidade sustentável assume na estratégia da Galp, que pretende torná-la cada vez mais acessível para as empresas.





" Neste debate o combustíel de hidrogénio é um candidato tão forte que há quem o considere a verdadeira alternativa viável e ecológica para o futuro fa mobilidade" André Cardoso, head of B2B da Galp

Hidrogénio e biocombustíveis: o futuro a acontecer

Todos estes indicadores sustentam a convicção generalizada de que a mobilidade sustentável deixou de ser uma coisa do futuro. É cada vez mais presente. E as questões que se levantam são já em torno de quais as opções que vingarão: a mobilidade será à base de baterias de lítio ou haverá alternativas ainda mais ecológicas?

Neste debate, o combustível de hidrogénio é um candidato tão forte que há quem o considere a verdadeira alternativa viável e ecológica para o futuro da mobilidade. Trunfos como a autonomia e a velocidade dos carregamentos elevam o hidrogénio a solução desejada. E embora a tecnologia dos combustíveis a hidrogénio ainda esteja a ser melhorada, os carros atuais do mercado já apresentam autonomias superiores aos melhores modelos elétricos.

Ciente destes "detalhes", para além das soluções de mobilidade elétrica que tem desenvolvido, a Galp tem também já uma pegada na área do hidrogénio, foi uma das empresas impulsionadoras do Hydrogen Council e está a liderar em Portugal projetos de implantação de hidrogénio verde.

Um caminho que é ainda complementado por outras apostas na inovação, na investigação e no desenvolvimento tecnológico, e que se traduzem no desenvolvimento de novos produtos para os setores dos transportes, Marinha e Aviação, como é o exemplo do Sustainable Aviation Fuel (SAF). Um projeto que visa aumentar a eficiência e contribuir para a redução do impacto ambiental dos clientes da Galp e que espelha, no fundo, a ambição de promover a contínua sustentabilidade das empresas e das comunidades onde está presente.