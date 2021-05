Financiamento para boas energias

FUNDO DE APOIO À INOVAÇÃO (FAI)

Direcionado para o apoio à inovação, ao desenvolvimento tecnológico e ao investimento nas áreas das energias renováveis e eficiência energética, em concretização das metas definidas no Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER), no Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE) e na estratégia nacional de energia (www.fai.pt).

FUNDO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (FEE)

Instrumento financeiro para financiar os programas e as medidas previstas no Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE) em todas as suas linhas de atuação (www.pnaee.pt/fee).

PROGRAMA OPERACIONAL SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NO USO DE RECURSOS (PO SEUR)

Responder aos desafios de transição para uma economia de baixo carbono, assente numa utilização mais eficiente de recursos e na promoção de maior resiliência face aos riscos climáticos e às catástrofes (poseur.portugal2020.pt).

INSTRUMENTO FINANCEIRO PARA A REABILITAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANAS 2020 (IFRRU2020)

Instrumento financeiro para revitalizar as cidades e apoiar a eficiência energética na habitação (www.portaldahabitacao.pt).

CASA EFICIENTE 2020

Direcionado para a concessão de empréstimo em condições favoráveis a operações que promovam a melhoria do desempenho ambiental dos edifícios de habitação particular (casaeficiente2020.pt).

FUNDO AMBIENTAL

Apoiar políticas ambientais e de desenvolvimento sustentável, contribuindo para o cumprimento dos objetivos e compromissos nacionais e internacionais (www.fundoambiental.pt).

NER 300?

Programa de financiamento para projetos inovadores de demonstração de energia de baixo carbono. Catalisador para a demonstração de tecnologias ambientalmente seguras de captura e armazenamento de carbono e de energia renovável em escala comercial dentro da União Europeia (ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund/ner300_en).

INNOVFIN ENERGY DEMO PROJECTS?

Financiamento a projetos de demonstração em escala comercial nas áreas da transformação de sistemas de energia, incluindo, entre outros, energias renováveis, sistemas de energia inteligentes, armazenamento de energia, captura e armazenamento ou captura e uso de carbono (www.eib.org/en/publications/innovfin-energy-demo-projects.htm).