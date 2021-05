O sol é um bom investimento

Posicionada no segmento dos grandes projetos, denominados "utility scale", a Caparica Solaris move-se pela missão de contribuir para o fim da era dos combustíveis fósseis através da promoção e do desenvolvimento da energia solar em nome próprio ou em parceria com fundos de investimento que estão a investir no setor das energias. "Temos parcerias e estamos mandatados por fundos de investimento para fazer a identificação e aquisição de projetos", explica João Garrido, founder & manager da Caparica Solaris.





Projetos greenfield na mira dos investidores





O interesse dos investidores, maioritariamente estrangeiros, recai sobretudo sobre projetos já existentes, normalmente denominados por greenfield. O responsável da Caparica Solaris refere que estes projetos estão numa fase inicial de desenvolvimento, que termina no momento em que todo o licenciamento está concluído e se avança para a fase seguinte, que é a da construção. "Atualmente, a maior parte dos projetos que existem são greenfield, o que quer dizer que o mercado ainda está a dar os primeiros passos", destaca ainda João Garrido.





Neste contexto de mercado, o surgimento de boas oportunidades está a animar a estratégia da Caparica Solaris, que identifica os "developers" que fortalecem projetos até à fase de construção e depois vendem os seus direitos. É na fase de construção que existe uma maior necessidade de investimento, de capital intensivo, em que é necessário haver uma grande disponibilidade de fundos. O responsável reconhece que a grande maioria das empresas não tem capital e por isso necessita de um parceiro que intermedeie o acesso a investidores.





Aqui, entra em campo a Caparica Solaris ao identificar para os seus clientes as promissoras oportunidades de Mergers and Acquisitions (M&A). João Garrido explica que o grande objetivo é estarem articulados a fundos de investimento que estejam "bem capitalizados e que tragam bom know-how específico associado".





O futuro passa pela energia solar





Atualmente, a Caparica Solaris tem em mãos um pipeline de aproximadamente 550 MW nominais de projetos que se encontram em diversos estados de maturação. João Garrido destaca dois projetos específicos, que são provenientes do concurso de 2020, e nos quais os principais pontos de convergência advêm do facto de alguns projetos pertencerem ao mesmo promotor.





João Garrido considera que a energia solar deveria ser um dos grandes eixos do Plano de Recuperação e Resiliência, com especial enfoque no desenvolvimento de toda a cadeia de valor, ou não fosse esta a fonte de energia mais abundante na Terra e Portugal ser um país com condições naturais excelentes. "Trata-se de uma tecnologia modular, que podemos usar em escalas muito pequenas ou em escalas muito grandes, sendo uma excelente forma de aproveitar os recursos, desenvolver a economia e descarbonizar", acrescenta o responsável.