Samsung redefine o ar condicionado com WindFree™

A inspiração não tem limites e foi com isso em mente que a Samsung deu corpo a uma das suas mais recentes inovações: a tecnologia WindFree™.

Os aparelhos de ar condicionado destinam-se a proporcionar conforto aos espaços interiores, quer seja em ambientes residenciais, em espaços comerciais, hotéis ou casas de férias. Mas a verdade é que o ar condicionado também é frequentemente responsabilizado por criar condições desagradáveis no interior com correntes de ar frio. Com o objetivo final de solucionar este problema e, ao mesmo tempo, conseguir manter uma temperatura constante sem correntes de ar e sem zonas frias desagradáveis para os utilizadores, a Samsung lançou mãos à obra.

A sua equipa experimentou diversas abordagens, mas o desenvolvimento de um sistema de ar condicionado que não dependesse de fortes correntes para arrefecer os espaços não era tarefa simples. Estudaram diversos tecidos de forma a encontrar um método de dispersão de ar eficiente. As pesquisas concluíram que a circulação de ar ideal "seria conseguida com um sistema de milhares de pequenos orifícios com menos de 1 mm, espaçados de forma a atingir uma taxa de abertura de 40%".

Olhando à sua volta, a equipa da Samsung percebeu que o design dos altifalantes apresenta "orifícios de ar" o que, geralmente, facilita o fluxo contínuo do ar, "muito parecido com o que estávamos a analisar na nossa pesquisa".

E assim nasce a tecnologia exclusiva WindFree™, que, como o próprio nome sugere, "melhora o conforto interior, dispersando o ar fresco de forma silenciosa e uniforme através de milhares de micro-orifícios, sem correntes de ar frio". Assim, no modo WindFree™, o ar "é suavemente disperso a partir do ar condicionado, criando um ambiente de ‘ar parado’ que proporciona conforto total, de dia e de noite", diz a Samsung.

Para resolver o problema de condensação, a taxa de abertura ideal para o painel microperfurado da tecnologia de arrefecimento WindFree™ foi calculada com o intuito de reduzir a acumulação de condensação e garantir que o caudal de ar é constante.

Nos últimos cinco anos, esta tecnologia foi ainda mais desenvolvida e, atualmente, a gama de produtos foi expandida, pelo que está atualmente disponível para unidades Murais, Cassetes de 1 Via e Cassetes de 4 Vias.

Nas unidades Murais a estética retangular e clean harmoniza com qualquer espaço, como casas ou lojas.

Quanto às Cassetes de 1 Via têm uma altura reduzida e design elegante, sendo ideal para escritórios ou quartos de hotel.

Já as Cassetes de 4 Vias, de maior ou menor dimensão, adaptam-se a espaços grandes (como escritórios ou estabelecimentos).





No modo WindFree o ar é suavemente disperso a partir do ar condicionado, criando um ambiente de "ar parado" que proporciona conforto total, de dia e de noite

Operação multietapas

Além do design, esta tecnologia de arrefecimento da Samsung apresenta um funcionamento simplificado de várias etapas. Assim sendo, a Lâmina de Insuflação abre-se e o Modo de Arrefecimento Rápido (Fast Cooling) arrefece o espaço "de forma rápida e uniforme". A tecnologia de arrefecimento WindFree™ espalha o ar uniformemente "e mantém um ambiente interior ideal com menos flutuações de temperatura".

Diz a marca que, com a sua gama de produtos WindFree™, se pretendeu criar um ambiente interior "sempre confortável que proporcionasse novos níveis de conforto em qualquer espaço, oferecendo o máximo de bem-estar aos utilizadores, independentemente do local onde se encontram e da sua atividade no momento".

Afinal de contas, quer seja a dormir, trabalhar, relaxar ou a praticar qualquer outra atividade, "só podemos tirar o melhor partido da nossa vida quando nos sentimos bem".

Com isto em mente, a Samsung assegura procurar "constantemente criar inovações que ajudem a responder às necessidades dos clientes, tanto atuais como futuras" tendo vindo a trabalhar nesse sentido desde sempre.

Conhece a origem que inspirou a tecnologia WindFree™?

A ideia era criar uma tecnologia inovadora que ajudasse a resolver um problema comum associado aos aparelhos de ar condicionado: as correntes de ar frio e as temperaturas inconstantes que provocam desconforto. Assim, e com base nos altifalantes e todas as suas características, a marca procurou inspiração entre outras inovações e categorias de produtos existentes e criou a sua tecnologia exclusiva WindFree™, que "oferece novos níveis de conforto em qualquer espaço, proporcionando o máximo de bem-estar aos utilizadores, independentemente do local onde se encontram e da sua atividade no momento".