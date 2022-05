Transição energética acelera em Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em abril passado, a produção de energia elétrica atingiu os 3533 GWh, com 68,6% a chegar das energias renováveis e apenas 31,4% das energias fósseis.

No próximo dia 29 de maio celebra-se o Dia Mundial da Energia, data criada com o intuito de motivar uma cada vez maior consciencialização civil e política sobre a importância da poupança de energia, transição energética e incentivo ao uso de energias renováveis mais amigas do ambiente, em substituição das energias fósseis altamente poluentes e prejudiciais para a própria vida na Terra.

Com a meta da neutralidade carbónica apontada para 2050, Portugal procura reduzir as emissões de GEE entre 45 e 55%, aumentar a eficiência energética em 35%, garantir energia proveniente de fontes renováveis em 47%, introduzir energia renovável em 20% dos transportes e assegurar uma percentagem de 15% de interligações elétricas, segundo dados do Portugal Energia.

Por seu lado, o Observatório de Energia veio revelar que na década 2010-2020, a produção doméstica de energia em Portugal cresceu 20,5% e, no mesmo período, a dependência energética desceu de 76,1% para 65,8% (valor muito próximo da meta de 65% traçada para 2030 no Plano Nacional Energia e Clima).

Em 2020, um ano algo atípico pela pandemia e os confinamentos a que o país teve de se sujeitar, verificou-se que a produção doméstica de energia atingiu os 6657 ktep, valor máximo desde que há registo, adianta ainda o Observatório. Por sua vez, em abril de 2022 foram consumidos 4009 GWh de energia, o que representa um aumento de 6,2% face aos 3744 GWh de 2021. As energias térmicas não renováveis (27,2%) e eólica (28,1%) foram as principais fontes de fornecimento, com o saldo importador do país a situar-se nos 18,7%.

Já em abril passado, a produção de energia elétrica atingiu os 3533 GWh, com 68,6% a chegar das energias renováveis (com a eólica e a hídrica no comando) e apenas 31,4% das energias fósseis, revela ainda o Observatório da Energia.

REPowerEU avança na Europa

A recente guerra na Ucrânia trouxe ao setor energético uma necessidade urgente de adaptação. Nesse sentido, a Comissão Europeia apresentou as linhas gerais de plano REPowerEU que visa tornar a Europa independente dos combustíveis fósseis russos muito antes de 2030, começando pelo gás.

Este é um plano que integra uma série de medidas destinadas a dar resposta ao aumento dos preços da energia na Europa e a reconstituir as reservas de gás para o próximo inverno de 2023, assim como a acelerar a implementação de gases renováveis e energias renováveis. Pretende-se ainda duplicar a quantidade de hidrogénio verde até 2030.

A CE propõe-se ainda aumentar, até ao final da década, a potência instalada, apontando aos 600 GW no que diz respeito à energia fotovoltaica e os 480 GW para a energia eólica. Já a energia solar térmica, a par da energia geotérmica, deve vir a ser integrada nos sistemas de aquecimento urbanos ao mesmo tempo que se aposta também numa evidente aceleração da implementação de bombas de calor, e obrigatoriedade de instalação de painéis solares nos telhados de novos edifícios, quer públicos e comerciais, quer residenciais.

A CE estabelece uma meta mais ambiciosa em matéria de eficiência energética, até 2030, propondo subir dos atuais 9 % para 13 %, enquanto as metas, tanto de produção interna como de importação, para o hidrogénio verde são fixadas nos 10 milhões de toneladas, também até 2030. A investigação neste campo vai ainda contar com cerca de 200 milhões de euros em apoios.

Contas feitas, o REPowerEU contempla um investimento adicional de 210 milhões de euros nos próximos cinco anos, com o objetivo de a União Europeia se tornar independente da energia russa ao mesmo tempo que consegue cumprir as metas ambientais às quais se propôs.

