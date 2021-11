Alibaba.com com sabor a Portugal

A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) desenvolveu um Agregador de Produtos Agroalimentares Portugueses no marketplace Alibaba.com. Esta verdadeira montra de produtos nacionais que passa a estar disponível e acessível a todo o mundo na gigante do comércio eletrónico chinesa vai congregar produtos de diversas empresas portuguesas do setor agroalimentar, agregados numa mesma página web.

"O projeto inovador à escala nacional juntará produtos do setor agroalimentar numa página web comum na plataforma Alibaba, propriedade da AICEP, que terá uma gestão comercial e de marketing conjunta", explica a agência em comunicado. Uma das metas principais da plataforma passa por ajudar na redução dos encargos financeiros das empresas, "o que criará condições propícias para um melhor desempenho no e-commerce", explica a AICEP. Do lado das empresas, esta é também uma oportunidade adicional para darem a conhecer e comercializarem os seus produtos a nível global e uma garantia de gestão profissional dessa presença online.

Entre as opções disponíveis nesta plataforma contam-se vinhos, compotas, fruta fresca e congelada, temperos, cerveja, café, pastelaria, peixe congelado, enchidos e conservas gourmet, sumos, azeite e vinagre.

O Agregador de Produtos Agroalimentares Portugueses é um projeto que conta ainda com o envolvimento da AMVOS Digital. Segundo dados da AICEP, o segmento de comida e bebidas, deverá crescer 8% ao ano até 2024.

A AICEP recorda que o "setor agroalimentar irá enfrentar grandes desafios nas próximas décadas, num contexto de rápida mudança das tendências e escolhas dos consumidores". Nesse sentido, é cada vez mais determinante que o comércio online venha a ser encarado como a via certa para chegar a novos mercados, aumentar margens, rentabilidade e desenvolver uma oferta própria diferenciadora, alinhada com as tendências do mercado.