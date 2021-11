Basicamente: um parceiro a 360°

Fundada em 2014, numa altura em que Luís Matos sentiu necessidade de criar o seu próprio posto de trabalho, a Basicamente nasceu em Amarante e contou inicialmente com apenas um funcionário. Atualmente, com um segundo escritório em Lisboa, são já 15 os quadros que a compõem e que dão corpo à estratégia do seu fundador, atuando em oito grandes áreas de negócio distintas, nas quais se integra também o e-commerce.

Luís Matos explica que a Basicamente se consegue posicionar “a 360° no âmbito do e-commerce já que tanto se implementa plataformas neste campo como também ajudamos as marcas a escalar em terreno digital gerindo campanhas pagas e marketing automation ou estudamos e recolhemos dados de produtos de forma automática para entregar ao cliente”. Luís Matos deixa, de resto, o exemplo: “Recolhemos atualmente, dados de cinco lojas concorrentes do nosso cliente, num total de 300 mil produtos, e entregamos o produto ao cliente com todas as descrições necessárias para ele trabalhar.”

A Basicamente assegura ainda a implementação de soluções de BI para e-commerce e integração com sistemas e plataformas de gestão de encomendas: “A equipa tem know-how do ponto de vista tecnológico e de estratégia ou de otimização de processos, sempre ligado ao comércio eletrónico”, refere o fundador da empresa.

Expertise Basicamente na área do e-commerce

• Implementação de plataformas e-commerce B2C nas tecnologias Shopify (Shopify Partners), WordPress;

• Implementação de soluções de Headless Commerce;

• Implementação de soluções e-commerce B2B: plataformas de negócios, encomendas (OMS) e gestão de orçamentos;

• Implementação de Data Collectors para recolha automática de informação da internet, tratamento e entrega ao cliente;

• Implementação de soluções de CRM e business intelligence;

• Estratégias de marketing digital e de performance, com foco na geração de conversão;

• Estratégia digital e consultoria em e-commerce;

• Integração de sistemas ERP;

• Ligação e integração de forma automática do canal web com marketplaces.

Fidelizar clientes

Com o negócio a crescer “cerca de 30% ao ano”, a Basicamente tem conseguido ganhar “muitos clientes de mês para mês” contando hoje em dia com uma base de 300 referências, “embora nem todas provenientes do e-commerce”. Uma das referências no comércio eletrónico é a influencer Mahrla, “com a qual trabalhamos a 360° e cujo negócio cresce bastante dia após dia”.

Mas muitos outros clientes chegam de áreas de negócio como a criação de websites, desenvolvimento de software à medida, implementação de soluções em Salesforce e Outsystems, cloud computing ou das áreas de marketing digital e de data e analítica. E, embora a Basicamente seja uma empresa com oferta a 360°, Luís Matos não deixa de destacar alguns dos serviços com maior expertise, como é o caso da plataforma Shopify, “na qual implementamos projetos de raiz”, das soluções para canais B2B e B2C ou das soluções de order management.

Quando se fala em comércio eletrónico, importa perceber se as empresas portuguesas estão já totalmente despertas para esta realidade. Luís Matos considera que, “em termos das marcas macro, se percebe que estão já bastante bem segmentadas porque souberam apostar de forma correta e assertiva, com uma estratégia bem desenhada para que o negócio corra bem. Os negócios mais pequenos “estão ainda a fazer esse caminho”. O fundador e CEO da Basicamente considera fundamental perceber que “o e-commerce é um novo canal de vendas que deve integrar com as lojas físicas, até porque 80% das compras físicas são condicionadas pelo online”.