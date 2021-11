Boas práticas nas compras online

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O comércio online ganha dimensão e conquista a confiança dos portugueses a cada dia que passa. Mas com o aumento das compras, em quantidade e valor – cresce também o número de reclamações que daí advêm. Dados divulgados recentemente pelo Portal da Queixa dão conta de que, desde janeiro, foram já feitas mais de 13 mil reclamações relacionadas com as compras online. O valor representa uma média de 35 reclamações por dia.

De acordo com a análise conduzida pela equipa do Portal da Queixa, entre as 20 subcategorias em estudo, 66% das reclamações são dirigidas aos setores: Tecnologia e Eletrónica de Grande Consumo; Sites de Reservas de Viagens; Equipamento Desportivo - Comércio a Retalho; Vestuário Homem e Senhora e Marketplaces Internacionais.

Por outro lado, e entre os principais motivos de reclamação apresentados pelos consumidores portugueses estão: os atrasos e/ou problemas com as encomendas (33%), reembolso de encomendas (9%) e troca/devolução de artigos (7%).

Compras em segurança

E porque o comércio eletrónico se tem vindo a afirmar e é essencial saber fazer compras seguras na internet, o Portal da Queixa partilhou com os consumidores algumas dicas de boas práticas de consumo.

1 - Acesso à internet

Para aceder a lojas online, seja através do computador ou do telemóvel, é essencial ter em atenção se estamos ligados a uma rede de confiança. Portanto, tenha maior cuidado com os pontos de acesso públicos à web como é o caso de centros comerciais, transportes públicos ou restaurantes.

2 - Saber distinguir um site fidedigno de um falso

Este é um processo de análise que requer alguma experiência e pode mesmo ser um grande desafio para quem está a comprar. O ideal será optar por lojas online de reconhecida idoneidade, embora nem mesmo assim sejamos alheios ao engano. É fundamental ter em atenção as variações nos nomes dos URL (endereço do site) já que muitas vezes há trocas acidentais de letras nos nomes das lojas para enganar os visitantes. Procure sempre pelo certificado de segurança do site, que se encontra ao lado do endereço (URL) sob forma de um cadeado, acompanhado pelo protocolo de acesso https://, em que a letra “s” representa que o site é seguro.

3 - Pesquise sempre antes de comprar

A pesquisa é hoje em dia a maior arma ao alcance dos consumidores para evitarem ser enganados. Além de gratuita, serve para eliminar potenciais burlas, através da partilha de experiências de outros consumidores, e pode ser efetuada tanto pelos motores de pesquisa, como o Google, como por plataformas de partilha entre consumidores, como o Portal da Queixa, e, assim, evitar cair nas armadilhas online.

4 - Leia com atenção os termos e condições de venda

Antes de avançar para o carrinho de compras, é essencial estarmos atentos às políticas de devolução praticadas pela loja online de forma a evitar surpresas, quer com o processo logístico quer com a restituição dos valores pagos.

5 - O pagamento

Utilizar um método de pagamento seguro, rápido e de fácil identificação é essencial para reduzir o risco de tornar a compra num pesadelo. A transferência bancária continua a ser a forma mais segura de fazer um pagamento, pois identifica o nome do titular da conta para quem está a transferir dinheiro. Pode ainda optar pelo pagamento por referência multibanco, por Paypal, MB Way ou contraentrega.