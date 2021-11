Garland Logistics assegura negócio em rota ascendente

Certos da importância do e-commerce a nível da economia global, a Garland Logistics tem vindo a reforçar a sua aposta na disponibilização de serviços e infraestruturas modernas e capazes de responder às necessidades do mercado global. Em entrevista ao Negócios em Rede, Ricardo Sousa Costa, CEO da Garland Logistics, explicou quais os principais pontos da estratégia adotada e apontou algumas das conquistas da empresa que lidera.

Como olham para o e-commerce no nosso país?

O e-commerce é já o presente e será cada vez mais o futuro. A tendência é global, mas, no nosso país, é uma área que não pára de crescer. A Garland Logistics – empresa do Grupo Garland dedicada à área de negócio da logística, que inclui serviços de armazenagem, e-commerce e distribuição – prestou desde sempre serviços pontuais de comércio eletrónico a alguns dos seus clientes. Em 2016, decidimos entrar definitivamente neste negócio, que já então encarávamos como estratégico para o nosso crescimento futuro. Atualmente, dispomos de 20.400 m2 dedicados exclusivamente a atividades de e-commerce, distribuídos por Cascais, Aveiro, Vila Nova de Gaia e Maia. Em quatro anos, aumentámos a área dedicada a este negócio em 240%, tendo ainda condições para aumentar a capacidade existente.

Face à estratégia que já expôs, qual o peso no negócio?

As atividades subjacentes à atividade de e-commerce têm já um peso de 30% na Garland Logistics e, em 2020, faturámos com este negócio mais 9% do que no ano anterior. Ainda no ano passado, vimos o nosso número de expedições de e-commerce crescer 13% face ao ano anterior e 60% no primeiro semestre de 2021 comparativamente a igual período de 2020.

Em que medida a pandemia trouxe novos desafios à Garland, nomeadamente no âmbito do e-commerce?

É incontornável, todos os estudos o apontam, o e-commerce veio para ficar e a pandemia apenas acelerou esta tendência nos hábitos de consumo dos portugueses. O facto de termos despertado para esta área de negócio bem antes da pandemia fez com que rapidamente nos adaptássemos ao crescimento exponencial de expedições. Apenas tivemos de nos adaptar a uma maior diversificação do tipo de mercadorias, mas temos uma longa experiência em logística, pelo que facilmente criámos respostas adequadas às exigências.

O que foi então feito da vossa parte?

Além de termos aumentado bastante a nossa capacidade, tanto em área logística como em recursos humanos, estamos a converter um dos nossos centros logísticos na Maia numa unidade totalmente dedicada ao picking à peça, fundamentalmente dedicada à logística de e-commerce e do setor da moda (têxtil e calçado). Temos atualmente um total de 14.000 m2 de plataformas totalmente dedicadas ao e-commerce na Maia e estamos a converter racks em mezzanines, decorrendo atualmente a segunda fase do projeto. Com esta transformação, acreditamos que vamos aumentar a nossa quota de mercado na logística de e-commerce.

Um centro logístico de referência

Falou do Centro Logístico da Garland na Maia que acolhe a logística de eCom no setor da moda. Qual a importância deste espaço, por exemplo?

Este centro logístico, inaugurado em 2012 e construído de raiz com as mais atualizadas tecnologias, continua a ser o ex-líbris da Garland, apreciado por todos os nossos clientes pela funcionalidade, segurança e competitividade nos serviços prestados. Concentra há alguns anos a nossa atividade mais fina, de manipulação à peça das encomendas, pelo que tendo em conta a expansão deste mercado, é e continuará a ser um dos mais importantes centros logísticos da Garland.

Está prevista a abertura de outros centros logísticos específicos para o e-commerce em Portugal?

O nosso objetivo é continuarmos a expandir-nos nesta área. A capacidade de conversão do centro logístico da Maia ainda não está no seu limite, havendo ainda espaço para converter racks em mezzanines. Estamos sempre atentos às oportunidades que possam surgir e estamos preparados para, de uma forma expedita, criar condições para aceitar mais clientes nesta área.

Quais os vossos parâmetros de serviço ao nível do e-commerce?

Respondemos com prazos cada vez mais apertados para a preparação dos pedidos e com um nível de serviço irrepreensível, tanto nos envios como nas devoluções. Temos também disponíveis serviços de personalização e diversos tipos de embalamento, o que para muitos clientes faz toda a diferença. Além disso, temos instalações equipadas com as melhores tecnologias de gestão de armazém e de segurança para as mercadorias.

Genericamente, como se posiciona a Garland em Portugal?

Com 245 anos, o Grupo Garland é uma das empresas mais antigas em atividade no nosso país. Atualmente, somos um dos principais players nacionais no setor de logística, transportes e navegação.

Black Friday e Natal aumentam volume de compras

Os dois últimos meses do ano são sinónimo de mais compras por parte dos consumidores, pondo à prova as empresas que atuam na área do e-commerce. Ricardo Sousa Costa lembra que entre 1 de novembro, data em que se iniciou o período de promoções das marcas com uma Black Friday antecipada, e 11 de dezembro, a Garland viu em 2020 "o número de expedições de e-commerce aumentar 143% face aos dois meses anteriores" e ainda "125% face ao mesmo período do ano anterior".

Ricardo Sousa Costa refere que "a tendência ascendente foi mais acentuada em artigos de moda, em que, no período de promoções, o número de expedições aumentou 161% face aos dois meses anteriores (sem promoções) e 129% face a mesmo período" de 2019.

Para este ano, perspetiva-se um crescimento ainda maior. "Tal como aconteceu no ano passado, nesta época, teremos de reforçar a equipa envolvida no e-commerce da Garland, além de mantermos as precauções de segurança, uma vez que ainda estamos em pandemia e não sabemos como esta irá evoluir nos próximos meses".