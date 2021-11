ISEG Executive Education forma executivos no digital

A oferta formativa do ISEG Executive Education conta, no seu portefólio, com diferentes opções para os executivos que procuram melhorar a sua formação e conhecimentos em diferentes campos. Desde logo, destaque para o programa executivo eCommerce Management, por exemplo, que promove a compreensão holística de um negócio de eCommerce, das finanças às operações, passando pelos modelos de negócio e marketing. O programa iniciou agora a sua segunda edição "com um feedback excelente dos participantes", assegura Luís Cardoso, presidente do ISEG Executive Education.

Está também disponível o Leading Digital Marketing – Como as Novas Tecnologias Podem Trazer Valor ao Negócio, que possibilita a compreensão das tecnologias, processos e valências necessárias para uma estratégia de marketing alinhada com clientes e negócios cada vez mais digitais. A oferta Transforming Customer Experience – Como Criar Clientes Apaixonados, por seu lado, visa promover o mapeamento e melhoria do atendimento e serviços "para uma customer journey única, que potencia, mais do que a fidelização, a criação de clientes apaixonados pela marca", explica Luís Cardoso.

O ISEG Executive Education conta ainda com pós-graduações em Marketing Digital e Data Science & Business Analytics, "que anualmente abrem duas turmas e são referências nacionais nesta área". Em formato blended learning, está previsto para janeiro o início da pós-graduação em Applied Artificial Intelligence & Machine Learning.

Além dos programas de inscrição aberta, a instituição desenvolveu também, de forma customizada, um programa para o Leroy Merlin – eCommerce: Customers, Metrics, Management & Profit.

Da teoria à prática

No âmbito da criação da sua oferta formativa, o ISEG procura desenvolver ações capazes "de se traduzir em mudanças nos mindsets e na forma de trabalhar dos gestores e colaboradores das organizações". Nesse sentido, importa que os participantes nas formações sejam "conduzidos numa jornada de exposição, experiência e prática" com sessões "dinâmicas por natureza". O objetivo é encontrar o equilíbrio correto entre a experiência teórica, prática e o hands-on.

O ISEG Executive Education tem desenvolvido um conceito de aula designado de Practice Clinics, "que pretende refletir precisamente esta dinâmica". Diz Luís Cardoso que "o ritmo em constante mudança da experiência de aprendizagem é desenhado para garantir os melhores resultados e contribuir para uma maior retenção dos conceitos apresentados". São assim realizadas Pratice Clinics em áreas comportamentais, em data, em métricas, em finanças, entre outros.

Foi igualmente introduzido o conceito de Media Center: "Trata-se de um conjunto de conteúdos de multimédia, especialmente selecionados e curados tendo em conta os principais desafios e objetivos de cada programa."

Desenhar a formação

O programa formativo foi concebido "para que os gestores possam ter uma visão integrada de um negócio de eCommerce, adquirindo ferramentas para aplicar imediatamente no seu contexto profissional". A coordenação está ao encargo de Carolina Afonso, professora do ISEG e diretora de Marketing e Digital do Gato Preto, e da professora Sandra Alvarez, managing director da PHD Media. Conta ainda com um corpo docente em que pontuam "profissionais de referência".

Os temas ligados ao digital estão, cada vez mais, na moda e Luís Cardoso recorda que o ISEG iniciou a sua oferta no digital há vários anos. Uma realidade "que demonstra a procura por parte dos executivos" e a capacidade da instituição "de ler as necessidades do mercado e responder com formação adequada aos seus objetivos".