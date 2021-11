Programa Comércio Digital

Assegurar uma presença digital é, hoje em dia, condição essencial para ficar mais perto dos clientes e entrar em novos mercados internacionais.

Para apoiar nesse âmbito, nasceu o Comércio Digital, um programa da ACEPI, cofinanciado pelo Compete 2020, Portugal 2020 e EU-FEDER, dirigido às micro, pequenas e médias empresas portuguesas, do setor do comércio e dos serviços de proximidade.

O programa trabalha no sentido de mobilizar os micro, pequenos e médios empresários portugueses para a digitalização dos seus negócios, promovendo uma ativação da sua presença digital, incorporação de tecnologia nos modelos de negócio e desmaterialização dos processos com clientes e fornecedores por via da utilização das TIC.

Entre os principais benefícios para as microempresas e PME que participam no programa está a possibilidade de pôr o seu negócio mais perto do futuro, acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana, a partir de qualquer lugar e para o mundo inteiro. Permite assim a captação de novos clientes, tanto no mundo físico como no digital e a otimização dos processos da organização.

Entre as diferentes iniciativas deste programa contam-se a Academia Digital que permite acesso gratuito a conteúdos formativos através da plataforma de ensino online e diferentes webinars com sessões, workshops e seminários online para negócios na internet.

O programa conta ainda com uma série de parcerias que permitem disponibilizar um conjunto de mais-valias como o Voucher 3em1, oferecido pela .PT e que dá acesso ao registo gratuito de um domínio .PT por um ano, incluindo caixa de email e ferramentas para construção e alojamento de site.

Destaque ainda para o Selo Confio, uma espécie de marca segura que visa aumentar a confiança dos consumidores nos sites que o apresentam ou o diretório que permite ficar a par de outras iniciativas online e plataformas digitais que podem ajudar a conectar o negócio aos seus clientes.