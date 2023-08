Apoiar as organizações no caminho da sustentabilidade

Com mais de 26 anos de atividade e com a presença em vários pontos do globo, a APCER é uma entidade que presta serviços de certificação, verificação, avaliação de fornecedores e formação, contribuindo de forma direta para o desenvolvimento sustentável das organizações.

Na vertente ambiental, a APCER disponibiliza um conjunto de serviços que ajudam as organizações na definição, monitorização e medição de indicadores relevantes para o seu desempenho ambiental, como a certificação de acordo com o referencial normativo ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental ou a verificação da Pegada de Carbono.

Na dimensão social disponibiliza serviços de certificação em responsabilidade social e de conciliação entre vida profissional, familiar e pessoal, e de avaliação de fornecedores, que têm como principal objetivo garantir condições de trabalho dignas, o bem-estar e saúde dos colaboradores e comportamentos éticos e responsáveis.

Na vertente de governance, a APCER disponibiliza certificação e formação que permitem minimizar impactes negativos no domínio da corrupção e suborno.

Como resultado do elevado número de auditorias e de horas de formação realizadas, é possível afirmar que as organizações que integram na sua estratégia corporativa indicadores ESG - Environmental, Social e Governance - asseguram a curto/médio prazo um desempenho positivo, garantindo o desenvolvimento sustentável e a continuidade dos seus negócios.

Sendo o propósito da APCER "Melhorar a qualidade e a sustentabilidade da vida", colaboradores, auditores e formadores trabalham proativamente na procura das melhores soluções para os clientes, sempre orientados pelos valores da APCER: competência, integridade, agilidade e compromisso.

APCER conduz políticas próprias de sustentabilidade

Segundo André Ramos, "o nosso objetivo na vertente ambiental é contribuir para o objetivo da neutralidade carbónica 2050, de acordo com o roteiro nacional para a Neutralidade Carbónica". Neste contexto, "identificamos e implementamos algumas ações, adequadas às especificidades das nossas atividades, e com impacto imediato", afirma André Ramos. Exemplos mais impactantes destas ações são: a nomeação de auditores que residem nas proximidades do cliente a auditar, evitando deslocações de longa distância; sempre que for exequível, e permitido pelas regras de acreditação, realizar as auditorias parcial, ou totalmente, online; adequação dos programas formativos para modalidade online; recurso ao teletrabalho; implementação do conceito "paperless" reduzindo ao máximo o recurso a suportes em papel. Estas e outras ações que foram implementadas contribuem de forma significativa para a redução da Pegada de Carbono da APCER.

Na vertente social a APCER implementou o modelo de conciliação de acordo com o referencial efr - Empresa Familiarmente Responsável, que promove o equilíbrio entre a vida profissional, pessoal e familiar dos seus colaboradores. Este compromisso para com os seus colaboradores foi reconhecido com a certificação atribuída pela Fundación Más Familia. Segundo André Ramos, "com a implementação deste modelo de conciliação definimos um conjunto de medidas que permitem este equilíbrio, como por exemplo o facto de os colaboradores poderem ter uma flexibilidade temporal e espacial, oferta do dia de aniversário e a extensão do seguro de saúde ao agregado familiar do colaborador, entre outras medidas que promovem a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar dos nossos colaboradores." A política de educação e formação ao longo da vida é outro dos pontos fortes da organização. Na perspetiva da governação, "a APCER tem, obviamente, órgãos de supervisão, órgãos de gestão e órgãos consultivos que regulam o poder e a gestão.

As políticas ativas de responsabilidade corporativa e de transparência, entre outras, permitem consensualizar decisões e garantir ações com um impacto positivo entre todos os stakeholders", refere o diretor de marketing.





"As organizações que integram na sua estratégia corporativa indicadores ESG asseguram a curto/médio prazo um desempenho positivo, garantindo o desenvolvimento sustentável e a continuidade dos seus negócios." André Ramos, diretor de Marketing da APCER

Sustentabilidade tem feito caminho no tecido empresarial

Numa perspetiva mais macro e externa à empresa, a experiência da APCER permite afirmar que as questões da sustentabilidade têm feito o seu caminho no tecido empresarial. "Se olharmos, por exemplo, para a dimensão ambiental, a primeira certificação que atribuímos foi em 1998. Esta certificação, de acordo com a norma ISO 14001, evidencia o cumprimento de requisitos que contribuem por si só para o desenvolvimento sustentável de uma organização", relembra André Ramos. Para este responsável, "na dimensão social podemos afirmar que algumas organizações se posicionaram já como referência. No nosso caso, em 2005 fomos reconhecidos por uma entidade internacional, a Social Accountability Accreditation Service, para podermos disponibilizar serviços de certificação de acordo com uma norma que é a SA8000". Esta norma pretende assegurar que as organizações por ela certificadas adotam práticas com o objetivo de proteger os direitos humanos básicos dos trabalhadores.

Neste contexto, e segundo André Ramos, "em 2008 algumas organizações avançaram também para uma certificação muito específica, de acordo com a norma NP 4469, que especifica os requisitos para um sistema de gestão da responsabilidade social e que demonstra, por si só, um grande grau de compromisso das organizações com as questões da sustentabilidade".

Em tempos mais recentes, em 2016, "é publicada a NP 4552 - Sistema de Gestão da Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, cuja a sua adoção evidencia que a organização tem preocupações com o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional dos seus colaboradores", refere o responsável. Na vertente de governação, na perspetiva da APCER é importante ter em conta a norma ISO 9001 - Sistema de Gestão da Qualidade, a norma com maior reconhecimento mundial, com mais de 1 milhão de certificados emitidos. Para André Ramos, "esta norma, no fundo, também fornece uma estrutura base para a governação corporativa das organizações, garantindo uma utilização muito eficiente dos ativos e também uma correta gestão de operações".



APCER com soluções para a jornada de sustentabilidade

Neste contexto, de forma geral, e mais ainda nas questões da sustentabilidade, "é importante que as empresas comuniquem os seus dados de forma muito transparente, fiável, credível, para manterem um grau de confiança bastante consolidado junto dos seus parceiros, dos seus clientes e da sociedade em geral", aconselha André Ramos. Desde o início da sua atividade, a APCER tem vindo a trabalhar os temas da sustentabilidade junto das organizações, desenvolvendo competências específicas em cada uma das dimensões da sustentabilidade, e disponibilizando serviços de valor acrescentado que potenciam a capacidade das organizações de mostrar o seu alinhamento com os mais variados indicadores ESG, como é o caso da Verificação de Relatos de Sustentabilidade.

Para o diretor de marketing, "a APCER tem um conjunto de ferramentas tem um conjunto de ferramentas e instrumentos a que as organizações podem recorrer e que ajudam a conseguir o equilíbrio das três dimensões da sustentabilidade e também a evidenciar que estão no mercado de uma forma ética e responsável". A APCER sabe que a incorporação dos critérios ESG na estratégia do negócio e no desenvolvimento das operações das organizações contribui para melhorar os seus índices de competitividade e de resiliência, permitindo enfrentar consistentemente os desafios do mercado. "Como tal, queremos fazer parte desta jornada de sustentabilidade e apoiar as organizações, os nossos clientes, com soluções adequadas à sua realidade e às suas necessidades", conclui André Ramos.

Como a APCER ajuda as organizações a ter um desenvolvimento sustentável

Os serviços de certificação, auditoria e formação disponibilizados pela APCER contribuem para o cumprimento de grande parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, com particular destaque para o objetivo do trabalho digno e crescimento económico; indústria, inovação e infraestruturas; cidades e comunidades sustentáveis; produção e consumo sustentáveis; ação climática; e proteger a vida terrestre.

A APCER tem um conjunto de serviços que apoiam as organizações na identificação, implementação, monitorização e medição de indicadores ESG (Environmental, Social and Governance). Na vertente ambiental, com a verificação da pegada de carbono, gestão de energia e certificação de produtos provenientes de florestas sustentáveis. No âmbito social, com serviços focados nas condições dignas de trabalho, como a certificação SA8000 e a realização de auditorias de acordo com os códigos de conduta amfori BSCI e SMETA. Relativamente à governação, a APCER possui serviços de compliance, como a recente norma ISO 37001 – Anti Bribery Management Systems.