Soluções sustentáveis, um compromisso na Saint-Gobain

Segundo as Nações Unidas, as diferentes etapas da vida de um edifício (construção, manutenção, funcionamento e demolição) são responsáveis por quase 40% das emissões globais de gases com efeito de estufa. Ao ritmo atual prevê-se que a pegada de carbono dos imóveis continue a aumentar. Acompanhando ainda o crescimento da população mundial, haverá mais de 2,5 mil milhões de pessoas a viver nos centros urbanos nas próximas três décadas, pelo que se estima que sejam construídas cerca de 13 mil casas por dia para acompanhar o aumento da população a nível mundial.





O governo português, submeteu às Nações Unidas, em 2019, o "Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050", onde define as principais linhas de orientação e as opções mais eficientes para atingirmos a neutralidade carbónica. Neste, entende-se que os edifícios residenciais e de serviços terão de obter reduções de emissões superiores a 96%, face ao ano 2005, devido a uma eletrificação quase total dos consumos de energia dos edifícios, apoiados ainda em grandes ganhos de eficiência energética por via do reforço do isolamento e do recurso ao solar térmico.





Não obstante, verifica-se ainda um grande número de edifícios com necessidades de melhoria, ao apresentarem um consumo excessivo de energia importável para as famílias. Em alguns casos, chega a falar-se de pobreza energética nas casas portuguesas, pelo enorme esforço financeiro das famílias que pretendem manter um bom nível de conforto em casa, mas não possuem recursos financeiros. Para resolver esta situação, o governo está a disponibilizar verbas para renovar e melhorar os edifícios mais antigos e torná-los mais eficientes energeticamente. E bem, a preocupação das entidades governamentais e das empresas deverá ser cuidar do planeta e da qualidade de vida das pessoas.

Na Saint-Gobain assumimos como propósito "Making the World a Better Home", estando convictos de que as nossas soluções são capazes de tornar o mundo num lugar melhor para viver. Este propósito define o caminho para o futuro: somos fabricantes e distribuidores, juntamente com os nossos clientes e para eles, concebemos materiais e soluções que tem um impacto positivo na vida de todos, proporcionando bem-estar, qualidade de vida e performance, enquanto cuidamos do planeta. Os nossos 350 anos de história, a nossa força coletiva e a nossa liderança permitem o nosso desenvolvimento de uma forma inclusiva, enfrentando os principais desafios da humanidade, mudanças climáticas, proteção de recursos e a luta contra a desigualdade.



A nossa abordagem está focada no futuro. Estimula-nos inovar abertamente, com a ambição sempre renovada de unir a humanidade e a natureza para o bem comum. Por isso, concentramos os nossos esforços no sentido de conceber, produzir e distribuir soluções sustentáveis que permitam, por um lado, a construção e renovação de edifícios mais eficientes e, por outro, a redução dos consumos energéticos do edifício ao longo do seu ciclo de vida, garantindo, por consequência, o conforto e o bem-estar de quem neles vive.

Neste sentido, destaco três soluções centradas no nosso propósito estratégico: ETICS, vidro e serviço weberfloor pump truck.

ETICS – Isolamento Térmico pelo Exterior

Acrónimo inglês que significa External Thermal Insulation Composite System, mas que podemos simplificar e traduzir para o nosso idioma como "Isolamento Térmico pelo Exterior".

Em Portugal sofremos de desconforto nas nossas casas desde sempre. Habituámo-nos a algo que não faz sentido: ao excesso de frio, ao excesso de calor… ou a pagar contas altíssimas de eletricidade para manter a casa quente. Fazendo jus ao nosso propósito, queremos levar o conforto e a eficiência energética a casa de todos os portugueses. Por isso, os sistemas webertherm dão resposta às várias preocupações do consumidor final que vão além do conforto térmico, como é o caso da preservação do meio ambiente. A diversidade de acabamentos disponíveis responde também às exigências estéticas do consumidor atual. O momento é particularmente importante uma vez que o PRR está recheado de apoios para tornar o nosso país e as nossas casas mais eficientes do ponto de vista energético.

Vidro

Caracterizado como uma evolução, o Climalit® Ecológico dispõe de várias soluções de vidro duplo com capas, cujo vidro base é o Oraé® que se trata do primeiro vidro no mercado com indicador ambiental de alterações climáticas estimado de apenas 7 kg CO2 eq./m2 (para uma espessura de 4 mm), o que representa uma redução de aproximadamente 40%, em relação à média europeia de produção de vidro base. Esta proposta foi idealizada para contribuir para o planeta e para o bem-estar das pessoas, sendo que o seu processo de produção e transformação recorre estritamente aos recursos naturais necessários e a um controlo de qualidade elevado, reforçando o excelente desempenho das soluções de vidro.

Disponível, no mercado português, com várias soluções, como o Climalit® Ecológico Cool-Lite® SKN 176, um vidro de controlo solar com excelente seletividade, e o Climalit® Ecológico Planistar® com uma capa de baixa emissividade com baixo fator solar que obtém o máximo conforto no inverno e no verão. Todas estas valências contribuem para a preservação do planeta, eficiência energética, bem-estar do utilizador e conforto acústico.

Serviço weberfloor pump truck

Na nossa atividade, um dos principais constrangimentos enfrentados é a falta de mão-de-obra especializada. A escassez de trabalhadores não é uma novidade para o setor da construção, mas tem piorado desde o período pandémico e pode colocar em causa vários projetos a longo prazo. No sentido de enfrentar esta crise de mão-de-obra qualificada, acreditamos na necessidade de investir em tecnologias que possam ajudar a automatizar os processos construtivos e complementar o trabalho dos profissionais.

Desta forma, uma das inovações que nos tem permitido automatizar a indústria é o nosso serviço mecanizado weberfloor pump truck, da marca Weber, para aplicação de pavimentos. Se por um lado oferece uma economia significativa de tempo e de custos em obra para o aplicador, contribui ainda para a sustentabilidade do setor ao não utilizar sacos para a entrega do produto e ao possibilitar reabastecimentos de areia perto do local de obra, diminuindo, assim, o CO2 associado ao transporte.





O nosso principal objetivo, enquanto líder mundial nos mercados da construção, passa por assumirmos a responsabilidade de incentivar a construção sustentável, face a questões como a urbanização acelerada, o crescimento da população mundial, a diminuição dos recursos naturais e as alterações climáticas.

Para garantir o êxito deste percurso, o setor da edificação deve contar com o contributo indispensável das empresas e entidades governamentais para que sejam criados projetos, soluções e sistemas de incentivo que estimulem a procura de edifícios sustentáveis e de elevada eficiência energética. Só assim conseguiremos conquistar um novo motor de crescimento para relançar a Economia e a Sustentabilidade dos recursos do planeta, contribuindo assim, em última instância, para a melhoria da qualidade de vida coletiva.