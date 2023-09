Sustentabilidade é valor central da CGI

A responsabilidade corporativa faz parte dos valores da CGI desde que foi fundada há mais de 45 anos, tendo-se tornado numa das maiores empresas globais de serviços tecnológicos e consultoria de negócio. Desde o início da sua atividade, a CGI considerou que as empresas têm a obrigação de agir de forma responsável, sendo este um valor central da empresa que deve ser concretizado por toda uma organização que integra mais de 90 mil profissionais em todo o mundo.

Nesta perspetiva, a responsabilidade corporativa da CGI deve permear as suas práticas operacionais, as soluções que fornecem aos clientes, as parcerias que mantém com terceiros e deve manifestar-se no papel que a organização e as suas pessoas desempenham nas comunidades em que vivem e trabalham. Neste contexto, a abordagem da CGI ao tema da sustentabilidade está centrada em três pilares distintos: Clima, Pessoas e Comunidades. Estes três pilares têm uma base igualmente importante que é a de assegurar que são cumpridas ou excedidas as obrigações legais de boa governança e aquelas que a organização subscreve de forma voluntária como o Pacto Global das Nações Unidas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Neutralidade carbónica até 2030

No pilar Clima, um dos principais objetivos da CGI é maximizar a utilização de energias renováveis e implementar medidas de eficiência energética para reduzir o consumo de energia e as emissões de carbono. Isto de forma a cumprir o seu objetivo de chegar a ter emissões líquidas nulas de carbono até 2030. "A nível global, em 2022, conseguimos reduzir as nossas emissões totais de gases com efeitos de estufa em 65% e reduzimos a pegada de carbono por funcionário para 74% em relação a 2014", conta Teresa Salcedas, marketing & communication manager da CGI em Portugal. Esta redução possibilitou a manutenção das emissões líquidas totais da empresa abaixo das de 2019, isto apesar de o efetivo ter aumentado em mais de 10 mil pessoas.

Também é de referir que a CGI tem cerca de 35% dos seus escritórios, a nível global, com a certificação ISO 14001, incluindo Portugal. Trata-se de uma norma internacional que certifica o compromisso da empresa com a proteção do ambiente através da gestão adequada dos riscos ambientais associados à sua atividade.

Centros de dados com 100% energia renovável

Por outro lado, e sendo os centros de dados um dos principais contribuintes para as emissões de carbono, no portefólio de emissões da CGI, desde 2014 a empresa está a fazer um esforço particular para reduzir ativamente estas emissões. Em 2022, 47% do consumo total de energia destas infraestruturas proveio de fontes renováveis, o que contribuiu para reduzir as emissões de carbono dos centros de dados em 76%, mantendo a CGI o objetivo de ter todos os centros de dados – incluindo, em Portugal, os centros de Sintra e do Porto, a operar com 100% de eletricidade renovável até ao final de 2023.

Em Portugal também é de referir "a transição da frota para veículos elétricos híbridos, que é uma prioridade, de modo a aumentar a utilização de energias amigas do ambiente e diminuir o consumo de combustíveis fósseis". Um aspeto curioso desta transição da frota para veículos híbridos plugin, foi fato da CGI ter trabalhado com a Daloop e a Galp para monitorizar a utilização, recolher e analisar dados utilizando dispositivos instalados nos veículos e validar esta abordagem. O projeto revelou que os condutores aumentaram a utilização de motores elétricos em cerca de 10% e utilizaram o modo elétrico em mais de 40% do tempo. Além disso, a mudança para veículos híbridos elétricos reduziu os custos globais de combustível em 20% por veículo nos primeiros três meses e diminuiu o consumo de combustível da frota em 5-13% por mês.

A nível global, em 2022, conseguimos reduzir as nossas emissões totais de gases com efeitos de estufa em 65% e reduzimos a pegada de carbono por funcionário para 74% em relação a 2014. TERESA SALCEDAS, marketing & communication manager da CGI em Portugal





Mais mulheres em STEM e na gestão

Na vertente das Pessoas, a CGI é muito ativa na implemen-tação de políticas de diversidade, equidade e inclusão, através de iniciativas de sensibilização em diferentes domínios, com particular ênfase em iniciativas que visam a integração de mais mulheres em áreas profissionais STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Em Portugal é o caso das parcerias com a iniciativa Engenheiras Por Um Dia e Portuguese Women in Tech. Neste contexto, é de referir que, em 2022, a nível global, 33,3% dos presidentes das unidades de negócio CGI eram mulheres.

Ao mesmo tempo que toma medidas para assegurar a igualdade de oportunidades, a CGI apoia as pessoas no seu desenvolvimento profissional. "Em 2022 ultrapassámos o nosso objetivo de proporcionar programas educativos a mais de meio milhão de beneficiários e realizámos para este efeito um total de 1202 programas educativos em todo o mundo", afirma a responsável da CGI em Portugal. De referir igualmente, segundo Teresa Salcedas, "a campanha Wellbeing Around the World, lançada em 2022, para sensibilizar os colaboradores para a importância de cuidarem de si e que se apoia numa rede global de 732 embaixadores da saúde mental".

Trabalhar para o bem

No Pilar das Comunidades a organização também é um exemplo a seguir. "Comprometemo-nos a contribuir positivamente junto das comunidades onde vivemos e trabalhamos, quer através da participação dos nossos colaboradores em iniciativas de voluntariado e pro bono, quer através do investimento em projetos com impacto socioeconómico", explica a responsável. A nível global, o total das ações de voluntariado e probono abrangeu mais de 1,2 milhões de pessoas. O objetivo é que até 2026, 100% das unidades de negócio se tenham envolvido em projetos de cariz social. Em 2022, o total de horas de voluntariado em Portugal superou as 560 horas. Os colaboradores da CGI utilizam as suas competências técnicas, experiências e vivências para implementar projetos de solidariedade e oferecer os seus conhecimentos e tempo às ONG e associações que incluem entidades como a Associação Jorge Pina; a Fundação Ronald Mcdonald; a Associação Paulo Bento; a AMI – For a Global Humanitarian Action; a Make a Wish; e a Comunidade Vida e Paz.

Em 2022 ultrapassámos o nosso objetivo de proporcionar programas educativos a mais de meio milhão de beneficiários e realizámos para este efeito um total de 1202 programas educativos em todo o mundo. TERESA SALCEDAS, marketing & communication manager da CGI em Portugal



Garantir ESG dos fornecedores

Numa perspetiva de governança, a organização privilegia parcerias com fornecedores e parceiros de negócio que trabalhem com critérios ESG. Tal como CGI. "Isto supõe que os fornecedores adiram às melhores práticas em matéria de privacidade e proteção de dados e que aceitem que avaliemos os seus compromissos ESG, de forma a garantir o respeito pelos direitos humanos na nossa cadeia de fornecimento em todas as nossas operações a nível mundial". Neste contexto, e a nível global, 58% dos fornecedores mais importantes são já objeto desta avaliação, existindo o objetivo de avaliar 70% até 2025.

Em termos de reporte na área da sustentabilidade, refere Teresa Salcedas, o relatório ESG da CGI "está alinhado com o critério de transparência e divulgação de todas as métricas relativas aoESG". "Nomeadamente, cumpre com a taxonomia da União Europeia, que é um instrumento de transparência particularmente robusto e que veio introduzir mais obrigações de divulgação de informação ESG por parte das empresas".

Em termos de boas práticas, a organização possui "um programa de auscultação anual aos principais stakeholders – clientes, empregados e acionistas – que permite aferir do impacto das iniciativas que estão a ser levadas a cabo e avaliar novas medidas que possam ser integradas nos planos", afirma a responsável. "Num nível mais operacional, temos a nossa plataforma solidária CGI for Good, que nos permite medir e avaliar o sucesso das iniciativas em que nos envolvemos em parcerias com instituições de apoio social", explica Teresa Salcedas.

Comprometemo-nos a contribuir positivamente junto das comunidades onde vivemos e trabalhamos, quer através da participação dos nossos colaboradores em iniciativas de voluntariado e pro bono, quer através do investimento em projetos com impacto socioeconómico. TERESA SALCEDAS, marketing & communication manager da CGI em Portugal





Avaliações externas muito positivas

Refira-se que os objetivos e o progresso da CGI nas áreas da sustentabilidade são avaliados independentemente por organizações externas líderes como a EcoVadis e os Índices de Sustentabilidade Dow Jones (DJSI). A EcoVadis atribuiu à CGI uma classificação de platina para o Desempenho de Sustentabilidade em 2022, a sua classificação mais elevada, em reconhecimento da abordagem da empresa na integração da sustentabilidade nas suas práticas diárias em todo o mundo. Com esta distinção, a CGI passa a estar posicionada no top 1% das empresas com as melhores práticas de negócio sustentáveis, na categoria de indústria de programação de computadores, consultoria e atividades relacionadas. A CGI também recebeu uma classificação de 62/100 do DJSI pelo seu desempenho de sustentabilidade, em comparação com a média da indústria de 25/100.