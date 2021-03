Indra torna-se a segunda empresa mais sustentável do mundo no seu setor

A Indra, uma das principais empresas globais de tecnologia e consultoria, acaba de receber uma distinção que a coloca no nível máximo de sustentabilidade em termos mundiais. A empresa foi premiada com o Gold Class, a maior distinção do relatório de sustentabilidade da S&P, e torna-se assim a segunda empresa mais sustentável do mundo no seu setor.

Há mais de uma década que a Indra é uma das empresas que mais se dedicam a melhorar e alcançar a excelência no desempenho social, ambiental e de governança. É presença recorrente nos principais índices de sustentabilidade do mundo, como o Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ou o índice de sustentabilidade FTSE4Good, que lhe atribuem pontuações excecionais na luta contra as alterações climáticas, estratégia climática e relatórios ambientais.

O compromisso da empresa com a sustentabilidade reflete-se nas suas iniciativas. Nos últimos dois anos, a empresa criou um Comité de Sustentabilidade inserido no seu conselho de administração, renovou a política de sustentabilidade e aprovou o Plano Diretor de Sustentabilidade 2020-2023. Este plano visa reforçar o modelo de governação responsável da empresa, impulsionar a sua tecnologia com impacto no desenvolvimento sustentável e contribuir ativamente para combater as alterações climáticas. O plano aprovado, estabelece um total de 28 iniciativas específicas englobadas em sete pilares, com KPI e indicadores de evolução detalhados e revistos periodicamente pelo Comité de Sustentabilidade.

Redução de 50% das emissões derivadas do consumo de combustíveis fósseis e eletricidade até 2030

Adicionalmente, a Indra acaba de tornar público o seu compromisso de reduzir 50% das emissões derivadas do consumo de combustíveis fósseis e eletricidade nos seus centros de trabalho até 2030. Este compromisso é anunciado quando a empresa já está muito próxima de atingir a meta estabelecida para 2030, na qual se propunha reduzir em 75% as emissões de CO2 por colaborador, tendo como base 2013. Mas o verdadeiro salto qualitativo na trajetória de descarbonização da empresa é incluir compromissos a longo prazo e alargar o seu perímetro, assumindo a ambição de limitar o aquecimento global a um máximo de 1,5 graus, quando o SBTi (Science Based Target) aceita uma meta de até 2 graus e transfere a exigência de neutralidade de carbono para toda a sua cadeia de valor até 2050.

Para atingir estes objetivos, a Indra irá implementar medidas de eficiência energética, aumentar a utilização de energia verde, fazer compras com menor pegada de carbono e promover uma mobilidade mais sustentável, entre outras iniciativas. A empresa planeia desenvolver uma oferta específica de sustentabilidade que responda, através da inovação, à luta contra as alterações climáticas, entre outros desafios sociais e ambientais incluídos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Entre as soluções da Indra que promovem a sustentabilidade, encontram-se tecnologias que mitigam os efeitos das alterações climáticas do espaço ou que avançam para transportes e infraestruturas mais amigos do ambiente; soluções para a gestão inteligente, eficiente e ecológica da energia, das cidades e da sua mobilidade; ou aquelas que, através da transformação digital, facilitam uma melhor utilização dos recursos.

O objetivo final da Indra em termos de sustentabilidade é muito claro: promover o desenvolvimento sustentável e potenciar um impacto positivo da empresa nas pessoas e no planeta, através da tecnologia e inovação.