Instituto de referência de economia e gestão, o ISEG aplica na sua oferta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O ISEG está totalmente alinhado com o ensino da economia verde, regenerativa e inclusiva, sendo que os temas da descarbonização, preservação da biodiversidade, igualdade e diversidade estarão integrados nas atividades da escola. "Queremos ter um impacto positivo na sociedade ao educar e promover uma cultura de cooperação e solidariedade que contribui para a implementação de práticas de gestão sustentáveis e humanistas, potenciando o desenvolvimento sustentável na Europa e também nas economias em desenvolvimento", explica Luís Cardoso, presidente do ISEG Executive Education.



Sobre a forma como a instituição organiza a sua oferta na sustentabilidade e como sente a evolução da procura, Luís Cardoso afirma que "o ISEG é pioneiro no tema da sustentabilidade, mantendo essa posição ao longo dos anos em paralelo com o aumento de awareness pelas pessoas e organizações para o tema". "A nossa oferta na área da sustentabilidade está organizada de modo a permitir uma visão holística da sustentabilidade nos negócios. Possibilitando a aquisição de competências e ferramentas que promovam mais-valias para a organização, colaboradores e comunidade, assentes num equilíbrio entre as vertentes económica, social e ambiental."





No que diz respeito aos programas relacionados com este tema, são vários e o presidente do ISEG Executive Education fala um pouco de cada um deles:





"Sustainable Finance: green and climate finance." Tem o apoio Institucional do Ministério do Ambiente e Ação Climática e foi desenvolvido para possibilitar ao setor financeiro alinhar-se com o Green Deal e os objetivos ambientais da União Europeia, assim como incorporar a sustentabilidade nas análises de risco e desenvolver novos produtos financeiros verdes;





"Sustainability: A Corporate Journey." Concebido em parceria com o Grace e Sair da Casca, que é uma imersão no novo papel das empresas alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, promovendo a reflexão sobre o planeamento estratégico e planos de negócios;





"Pós-Graduação em Gestão da Sustentabilidade." Em parceria com a EDP, é uma formação estruturante, desenvolvida para permitir aos participantes criarem e desenvolverem uma estratégia de sustentabilidade integrada, facultando ferramentas práticas para a sua operacionalização e monitorização;





ISEG MBA. Ao core da gestão, o programa junta cinco streams estratégicas para os líderes do futuro, sendo uma delas: Sustainability & Governance;





Nos mestrados, o Master in Management tem o seu programa curricular alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;





Nas licenciaturas, o tema da sustentabilidade tem vindo a ser incorporado, de forma gradual, para que os alunos mais novos estejam preparados para uma dimensão fundamental para os empregos a curto e médio prazo.









A importância do financiamento para uma economia sustentável

Questionado se o ISEG está associado a algum projeto no que toca à sustentabilidade, Luís Cardoso responde que, "em 2020, o ISEG lançou o Sustainable Finance Knowledge Centre, com a assinatura de um memorando de entendimento com a Embaixada Britânica em Portugal".





O lançamento do Sustainable Finance Knowledge Center, conta o responsável da instituição, "demonstrou o reconhecimento do ISEG sobre a importância das práticas de financiamento para se alcançar uma economia sustentável, capaz de produzir bens e serviços com menor impacto ambiental e, em simultâneo, capaz de gerar emprego, bem-estar na sociedade e felicidade". "Os temas ESG (ambientais, sociais e de governação) estão na ordem do dia. É necessário construir pensamento e ferramentas capazes de ajudar as PME, grandes empresas, e mesmo o setor financeiro, a implementar uma boa análise de risco ESG e a identificar as oportunidades que daqui decorrem."