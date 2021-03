PwC Portugal: uma referência na sustentabilidade

Há mais de 15 anos que a PwC Portugal apoia os seus clientes na área da sustentabilidade, em projetos que incluem o aconselhamento estratégico, o auxílio no desenvolvimento de planos de ação, de relatórios e outros materiais de comunicação e a verificação independente da informação divulgada.

A PwC Portugal tem também uma experiência muito relevante na área das alterações climáticas, no desenvolvimento de pegadas de carbono ou inventários de emissões de gases com efeito de estufa (GEE), no desenvolvimento de estratégias e roteiros de neutralidade carbónica, incluindo a definição de metas concretas na área do carbono.

"No fundo, ajudamos os nossos clientes a criar valor a longo prazo e a posicionarem-se para um futuro que acreditamos ter de ser necessariamente um futuro sustentável", começa por referir Cláudia Coelho, Sustainable Business Solutions director da PwC.

Questionada sobre a Sustainability Services e o que a distingue, Cláudia Coelho afirma que a PwC tem muita experiência nesta área, nos vários setores de atividade, e trabalha de forma contínua com os clientes, acompanhando o seu desenvolvimento e o seu percurso, estruturando abordagens cada vez mais robustas e que respondem às principais tendências e requisitos cada vez mais exigentes. "Estabelecemos relações sólidas, duradouras e de parceria e orgulhamo-nos do sucesso dos nossos clientes e do caminho que têm percorrido ao longo dos últimos anos", sublinha a responsável da firma, acrescentado: "Distinguem-nos, por isso, a experiência, a vontade de fazer e de contribuir para um futuro mais sustentável e uma equipa multidisciplinar e comprometida com um objetivo único – integrar a sustentabilidade na gestão das organizações."

A PwC entende que estes serviços estão alinhados com o seu propósito de criação de confiança na sociedade e de resolução de problemas importantes, algo que valorizam bastante e no qual têm vindo a trabalhar.

Net Zero 2030

A proteção do planeta e o aumento da consciencialização para os problemas ambientais são muito importantes para a firma. Por isso, a PwC definiu um conjunto de compromissos estratégicos que se enquadram num compromisso global mais alargado, o Net Zero 2030. Estes compromissos, explicam-nos, passam por reduzir as emissões de CO2 geradas pelas atividades da firma, reduzir as emissões de CO2 geradas por deslocações de trabalho e optar pela aquisição de eletricidade proveniente de fontes 100% renováveis. Existe igualmente o objetivo de reduzir os consumos de papel, água, resíduos e reutilizar ou reciclar estes últimos. A PwC também sensibiliza todos os stakeholders, internos e externos, para a relevância do tema em causa, partilhando boas práticas, conhecimento e apoiando na estruturação de políticas e medidas ativas de intervenção.

"Assim sendo, de alguns anos a esta parte, temos feito um percurso contínuo que é agora alavancado pelo compromisso já referido e que implica reduzir significativamente (num mínimo de 50%) as emissões de gases com efeito de estufa e compensar as emissões que não conseguirmos evitar", conta a Sustainable Business Solutions director da PwC.

Os desafios para o futuro

Consciente do papel que a organização tem de desempenhar em matéria de sustentabilidade e com o foco nos objetivos Net Zero, Cláudia Coelho acredita que os eventuais desafios para o futuro "serão gradualmente ultrapassados e se transformarão em oportunidades, sendo para isso particularmente relevante a network da PwC, com os especialistas e ferramentas que reúne e que suportam os seus serviços".

Medidas adotadas internamente

Para atingir o objetivo Net Zero, a PwC Portugal tem feito algumas mudanças dentro da própria organização. A saber:

. Introdução do consumo de energia renovável nos escritórios de Lisboa e Porto;

. Mudança para um escritório mais sustentável e "verde" no Porto;

. Renovação dos escritórios de Lisboa;

. O consumo de plástico de utilização única vai ser reduzido nos próximos meses;

. Promoção do uso de veículos elétricos, disponibilizando postos de carregamento para este efeito nas instalações da PwC;

. Aumento do trabalho à distância dentro das equipas e nos projetos com clientes;

. Trabalho conjunto com os fornecedores e/ou clientes para que eles próprios se comprometam em contribuir para a redução das emissões.