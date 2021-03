Sustentabilidade com história

A história da ABB remonta ao final do século XIX, quando a eletricidade foi utilizada pela primeira vez para responder às necessidades de fabricação, mobilidade e infraestrutura. Desde então, a empresa orgulha-se em desenvolver soluções ecológicas e eficientes para os seus clientes com um extenso portefólio de produtos e serviços nas quatro áreas de negócio da ABB: electrification; process automation; motion e robotics & discrete automation.

Enquanto grande multinacional, a ABB também contribui para esta questão por meio de emissões, consumo de água e produção de resíduos nas suas operações. Leva a sustentabilidade muito a sério e quer liderar, dando o exemplo aos seus clientes, concorrentes e partes interessadas. Como tal, definiu metas de sustentabilidade até 2030 muito ambiciosas, como atingir a neutralidade carbónica nas suas operações, o que alcançará, em parte, com as suas próprias tecnologias.

A tecnologia é a chave para um mundo mais próspero e sustentável

Com o desenvolvimento da legislação, regulamentação e escrutínio das partes interessadas, a sustentabilidade torna-se parte de uma licença para operar. De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), a indústria é responsável por 37% do uso global de energia e por 24% das emissões globais de CO2, e os edifícios são responsáveis por cerca de 30% do consumo de energia e 28% das emissões de CO2. Quando se trata de reduzir as emissões de carbono, a eletrificação e a automação são fundamentais. É preciso descarbonizar o sistema de energia e usá-lo de forma mais eficiente. Aqui, a eletricidade é essencial porque, graças às renováveis, é a única forma de produzir e consumir energia sem gerar emissões. Atualmente, a ABB possui a tecnologia para alimentar indústrias, edifícios, infraestrutura e transporte terrestre com eletricidade e também reduzir significativamente as emissões dos navios com sistemas de propulsão elétrica a bordo.

Quando se trata de usar energia e recursos de forma mais eficiente, a ABB pode fazer uma grande diferença intensificando a implementação das tecnologias existentes. Por exemplo, embora um pouco escondidos da vista, os motores elétricos são omnipresentes, uma parte integrante da indústria global e da vida quotidiana. Estima-se que 45% da eletricidade do mundo é utilizada para alimentar motores elétricos em edifícios e aplicações industriais. Os conversores de frequência ABB para motores elétricos podem reduzir o consumo de eletricidade em até 25%; enquanto as soluções de carregamento para veículos elétricos (VE) estão a apoiar a mudança para uma mobilidade livre de carbono na estrada. A ABB é líder mundial em soluções de carregamento rápido, tendo vendido mais de 400.000 carregadores de VE em mais de 85 mercados.

Os princípios de vida sustentável estão incorporados na estratégia de negócios da ABB e orientam os serviços que oferece aos clientes, como opera a empresa e como se comporta em relação às partes interessadas. Mas a sustentabilidade vai muito além das questões ambientais e enquanto empresa global com operações em mais de 100 países, a ABB promove o progresso social em todo o mundo sendo um cidadão corporativo exemplar.