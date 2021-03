Daikin trilha caminho da eficiência energética

A energia solar térmica é a opção mais económica quando se procura produzir água quente sanitária (AQS), principalmente em países como Portugal que disponibiliza este recurso maravilhoso em abundância e de forma totalmente gratuita. Tendo abraçado esta realidade desde há muito, a Daikin apresenta uma ampla gama de soluções de bomba de calor ar/ar e ar/água para aproveitar a energia renovável do ar exterior e também sistemas solares térmicos e fotovoltaicos que tiram partido da elevada exposição solar existente no nosso país.

Cada uma destas soluções assegura características muito próprias sendo que as bombas de calor ar/ar permitem a climatização eficiente dos espaços, apresentando um extenso portfolio de unidades interiores para todos os gostos. Já no que diz respeito às bombas de calor ar/água, a Daikin explica que estas podem incorporar a climatização por intermédio de emissores a água, como pavimento radiante, ventilo-convetores ou radiadores, com a produção de Águas Quentes Sanitárias. A este sistema podemos acrescentar sistemas solares térmicos ou fotovoltaicos por forma a tornar a solução ainda mais eficiente e renovável. A escolha poderá variar entre um sistema solar térmico mais tradicional (Pressurizado) e o Sistema Drain-Back. Este último vem combinar os seus coletores solares com os depósitos da gama ECH2O, numa tecnologia que permite inúmeras vantagens face aos sistemas tradicionais, oferecendo soluções mais fiáveis, mas mantendo sempre o seu desempenho ao longo dos anos de funcionamento.

O mercado está a crescer

Numa altura em que se procuram, cada vez mais, soluções eficientes de climatização e eletricidade, a Daikin sublinha que o aumento da procura dos clientes por sistemas de climatização e Águas Quentes Sanitárias o mais eficiente e renováveis possíveis "é notória". De igual forma, aumenta também "a preferência por soluções do tipo: bomba de calor, sistemas solares térmicos e fotovoltaicos".

A maior parte dos produtos Daikin, disponíveis no mercado, nas suas diversas áreas de produto utilizam energia renovável para produção de aquecimento, arrefecimento e/ou Águas Quentes Sanitárias, fazendo com que maioritariamente se vendam soluções com componente renovável. A marca continua a trilhar o seu caminho "de criação das soluções mais eficientes do mercado", sempre com o pensamento na poupança de energia e na fatura energética.

A olhar para o futuro

E como o mundo não pode parar de girar, a Daikin está já de olhos postos no futuro e nos desafios que se avizinham. A marca pretende continuar a apostar na criação de soluções flexíveis que permitam um aproveitamento cada vez maior da energia renovável presente no nosso país, bem como na conversão das todas as suas unidades para o fluido frigorigéneo R-32.

Diz a Daikin que "a descarbonização do setor de aquecimento é essencial para tornar Portugal e a Europa uma economia climaticamente neutra até 2050". Nesse sentido, a Daikin aderiu ao EU Green Deal (Pacto Ecológico Europeu) e está convicta de que as bombas de calor "irão desempenhar um papel essencial para tornar a Europa climaticamente neutra e combinar a descarbonização com um crescimento económico sustentável". De resto, a marca tem uma forte consciência ambiental, assumindo-se ciente da sua responsabilidade em proteger o ambiente. Assim sendo, as políticas e práticas da Daikin mantêm a sustentabilidade no centro de tudo o que se faz.

Mas será que, atualmente, os portugueses estão mais ecológicos e também mais amigos do ambiente? A Daikin acredita que "o meio ambiente é um tópico muito importante e muito debatido nos tempos atuais" pelo que "a preocupação com o mesmo aumenta cada vez mais". Isto nota-se pelo interesse "por soluções como as bombas de calor em detrimento das soluções com combustíveis fosseis, muito também pelo esforço feito pelo Governo através do programa Edifícios mais Sustentáveis".

Coletores Solares

Coletores Solares Térmicos com absorsor de alta eficiência e estrutura isolada com acabamento negro de elevada durabilidade, para ótima conversão da radiação solar em água quente, de forma gratuita e limpa;

Coletores solares compatíveis tanto com sistemas Drain-Back como com pressurizados;

Versões de 2 e 2,6m2 de área de instalação vertical e horizontal, para integração perfeita em qualquer solução de arquitetura.