Energia solar fotovoltaica marca génese da DCWAY

Com a génese da empresa muito ligada à energia solar fotovoltaica, a DCWAY Energy Solutions tem nos produtos desta área a sua aposta mais distintiva. A empresa conta uma vasta experiência sobre a tipologia de produtos que representa e distribui no ramo das energias renováveis (fotovoltaico, solar térmico, sistemas integrados com baterias, etc.), eficiência energética (bombas de calor, iluminação LED, baterias de condensadores, etc.) e outros equipamentos relacionados (carregadores de veículos elétricos, etc.). O portefólio DCWAY inclui marcas de renome que são referência a nível mundial.

Sendo esta uma indústria em constante evolução, as marcas e os produtos que representam acabam por ser também reflexo disso mesmo através do seu compromisso com a inovação e a qualidade. Muito concretamente, a DCWAY Energy Solutions trabalha com marcas nas quais, por exemplo, "mais de metade da sua força de trabalho está alocada a processos de investigação e desenvolvimento, tornando a sua oferta sempre inovadora".

Equipa jovem

Com uma equipa jovem, dinâmica e multidisciplinar, vinda de várias áreas (distribuição, projeto, instalação, formação, indústria, etc.), os profissionais DCWAY têm "uma visão clara das necessidades e dos desafios da atualidade", sendo um dos objetivos colmatar "as lacunas existentes no mercado". Também por isso a DCWAY Energy Solutions procura servir integralmente os seus clientes (revendedores/instaladores), garantindo que, num único local, possam adquirir todo o material de que necessitam para as suas instalações. Neste caso, contam-se estruturas de fixação e todo o material e acessórios elétricos, bem como os principais componentes dos sistemas fotovoltaicos e de aquecimento e climatização. Desta forma, a marca oferece "um serviço completo poupando tempo aos instaladores que, de outra maneira, teriam de se deslocar e adquirir os materiais em diversos locais".

Know-how é marca distintiva

A DCWAY Energy Solutions tem como compromisso e valores o profissionalismo, a transparência e o conhecimento, apostando no contacto próximo, tanto com as marcas que comercializa como com os seus clientes. Por acreditarem que "o mercado das energias renováveis tem uma posição muito especial dentro da indústria e serviços", a DCWAY Energy Solutions sabe que se trata não só de responder às necessidades dos clientes como também de contribuir para um futuro mais sustentável e promissor. Tudo isto faz com que encarem "de forma muito especial o dia a dia".

Considerando que o mercado apresenta, atualmente, um crescimento sustentável, a DCWAY defende que esta evolução "reflete não só o maior acesso a este tipo de tecnologias, resultado da aposta em políticas públicas", mas também "uma maior consciência dos consumidores finais do impacto e importância que a energia tem no futuro de todos". Diz a marca que as energias renováveis são sinónimo de sustentabilidade não só pela sua contribuição para um futuro mais "verde", como também pelo impacto positivo que têm na economia e, por último, na independência energética tanto individual como mesmo do nosso país.