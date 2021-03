Por uma Europa mais verde

Não é mais do que um conjunto de políticas e estratégias articuladas pela Comissão Europeia a fim de conter a ameaça do aquecimento global. Falamos do famoso European Green Deal (Acordo Verde Europeu ou Pacto Ecológico Europeu), ao qual a política europeia está intimamente ligada.

As medidas definidas procuram assegurar que a Europa se torna no primeiro continente com impacto neutro no clima. Este roteiro, para tornar a economia da UE mais sustentável, procura, em última análise, transformar os desafios climáticos e ambientais em oportunidades em todos os domínios de intervenção.

Este Pacto Ecológico Europeu prevê um plano de ação para impulsionar a utilização eficiente dos recursos através da transição para uma economia limpa e circular e restaurar a biodiversidade e reduzir a poluição. Para atingir os objetivos é necessário tomar medidas em todos os setores da nossa economia, incluindo fomentar o investimento em tecnologias não prejudiciais para o ambiente, apoiar a inovação industrial, implantar formas de transporte público e privado mais limpas, descarbonizar o setor da energia ou assegurar o aumento da eficiência energética dos edifícios.

Diplomacia energética e climática em debate

Recentemente, o Conselho da UE adotou também um conjunto de conclusões sobre a diplomacia energética e climática no âmbito do Pacto Ecológico Europeu. Neste caso, reconheceu-se que as alterações climáticas constituem uma ameaça existencial para a humanidade e que a ação climática global ainda está aquém do que é necessário para alcançar os objetivos a longo prazo do Acordo de Paris e da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável de 2030.

O Conselho reconheceu ainda que, "embora a Europa esteja a mostrar liderança e a dar o exemplo, intensificando os seus compromissos internos, a prossecução coerente dos objetivos de política externa é crucial para o sucesso do PEE". A diplomacia energética da UE terá como principal objetivo acelerar a transição energética global, promovendo a eficiência energética e as tecnologias renováveis "e desencorajando novos investimentos em projetos de infraestruturas baseadas em combustíveis fósseis em países terceiros". Neste Conselho Europeu, destaque ainda para um apelo à "eliminação progressiva a nível mundial do carvão, não atenuado na produção de energia", e para o possível lançamento ou apoio a iniciativas internacionais para reduzir as emissões de metano.