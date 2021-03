Solcor: a energia solar ao alcance de todos

A Solcor tem assim definida uma estratégia de sucesso que evita o investimento inicial do lado das empresas, havendo apenas uma partilha de poupanças. A Solcor encarrega-se de todo o investimento da instalação solar, celebrando um contrato no qual o cliente compra a energia solar produzida a um preço mais baixo do que a energia da rede. Uma vez finalizado este contrato, o cliente torna-se proprietário, "sem custo adicional, e beneficia de todas as poupanças geradas pela central fotovoltaica", conforme nos explica Vincent Vangeel, CEO da Solcor.

De resto, este será, talvez, "o melhor aspeto da solução", ou seja, "o alinhamento de objetivos com os seus clientes, já que a Solcor depende do desempenho da instalação para recuperar o seu investimento". A companhia trabalha no sentido de garantir que as energias renováveis venham a ser cada vez mais acessíveis para a população em geral. Assim sendo, e além dos atuais desafios conhecidos nas energias renováveis, "como a necessidade de aumentarmos a capacidade de armazenamento, em relação à energia solar fotovoltaica em particular", Vincent Vangeel acredita ser "inevitável" virmos a ser "capazes de descentralizar cada vez mais a produção, através de unidades para autoconsumo que possam fornecer uma entidade", assim como "instalações solares capazes de fornecer um conjunto de entidades".

Por exemplo, numa situação em que uma família não tem capacidade para adquirir um sistema solar fotovoltaico para a sua habitação, Vincent Vangeel lembra que a família poderá, em conjunto com os seus vizinhos, "obter um sistema que alimenta as diferentes habitações". Na verdade, a lei já o permite fazer, no entanto, "o desafio está em sermos capazes de criar sistemas que, de uma forma transparente e inteligente, possibilitam uma boa gestão das redes de energia a nível local e nacional". A Solcor está no mercado para dar a mão aos seus clientes e ajudar a resolver estes e outros desafios.

Portugueses estão atentos

De resto, os portugueses estão já a adotar este tipo de oferta: "Penso que a consciência acerca da problemática ambiental e benefícios da energia solar estão presentes na população portuguesa em geral." Vincent Vangeel lembra que "a porção de energia proveniente de renováveis tem vindo a aumentar ao longo dos anos". Por outro lado, em empresas, "este tipo de soluções são cada vez mais alvo de procura e curiosidade, até porque os benefícios económicos são mais que evidentes, especialmente naquelas indústrias com elevados custos de eletricidade", diz ainda o CEO da Solcor.

No mesmo sentido, este responsável considera que "o planeamento estratégico do Governo português acerca das energias renováveis tem vindo a ser positivo", no entanto "a sua concretização deixa muitas vezes a desejar". Vincent Vangeel explica que, como produtores de energia solar, a Solcor tem vindo "a observar a demora de vários processos, especialmente por toda a burocracia envolvida com entidades públicas e a falta de pessoal, o que torna logo à partida uma limitação para poder começar a produzir energia solar".

A adoção de energias renováveis permite:

Um menor impacto ambiental;

Faturas de energia mais baixas;

As energias renováveis permitem que famílias e empresas produzam a sua própria eletricidade e reduzam os seus custos de energia; esta realidade resulta em dois efeitos indiretos:

As pessoas adquirem um certo sentimento de satisfação e independência;

Desperta o interesse e consciência das pessoas em relação ao seu próprio consumo, podendo até mesmo resultar numa motivação ou desafio para reduzir o seu consumo de energia. E como todos sabemos, a energia mais sustentável do mundo é aquela que não se usa.