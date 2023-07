A Católica Porto Business School dá-te o mundo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ao longo de mais de 30 anos, a Católica Porto Business School (CPBS) tem preparado profissionais para a prossecução de carreiras em Portugal e no estrangeiro, sendo "reconhecida nacional e internacionalmente pelo desenvolvimento integral de profissionais para uma sociedade sustentável e global, assim como pela produção de conhecimento de fronteira nas áreas da gestão e da economia", afirma Helena Correia, associate dean for Undergraduate Education da Católica Porto Business School.

Parte de um grupo restrito de três escolas de negócios em Portugal que apresentam as acreditações EQUIS e AMBA, além da AACSB da Universidade Católica Portuguesa, a CPBS assenta em vários eixos de diferenciação. Desde logo, Helena Correia destaca a "conceção da formação como uma experiência holística de aprendizagem e de vida, que desenvolve, para além das competências técnicas (hard skills), competências transversais e comportamentais (soft skills)". A "tríade de disciplinas em project-based learning" e a aprendizagem-serviço alavancam uma sólida experiência prática com impacto real nas empresas e na sociedade. De realçar, ainda, o Global Education Certificate (GEC), um documento suplementar ao diploma que evidencia o empenho e os desafios superados pelos alunos ao longo do percurso académico.

A estreita ligação à realidade económica e empresarial é outro ponto de honra. O modelo de ensino privilegia a aproximação ao mercado de trabalho antes da conclusão da licenciatura, colocando os alunos "numa posição de vantagem para o início da sua vida profissional", salienta a diretora adjunta, além de promover uma inovação da oferta formativa, fruto da contínua adaptação às necessidades das organizações e dos negócios.

Os docentes, pela sua excelência académica e experiência prática, trazem para a sala de aula as mais recentes inovações e conhecimentos de investigação. Com 80 parceiros espalhados pelo mundo, a escola fomenta a mobilidade internacional dos alunos e oferece um número crescente de disciplinas lecionadas em inglês que preparam o futuro gestor e economista para os negócios globais. Além disso, a interação entre os alunos de diferentes escolas/faculdades da Universidade Católica e de várias nacionalidades cria um ambiente enriquecedor.





Oferta formativa distintiva

A Católica Porto Business School oferece dois programas de licenciatura, em Economia e em Gestão, e um programa de dupla licenciatura em Direito e em Gestão, em parceria com a Escola de Direito da Universidade Católica Portuguesa.

, referência na comunidade empresarial e académica, oferece uma formação sólida, multidimensional, atual e global. "Os nossos graduados saem capacitados para ocuparem as mais diversas funções empresariais ou em outras organizações, públicas ou privadas, podendo depois aprofundar os seus estudos dentre a nossa oferta variada de mestrados", assegura Helena CorreiaJá o, refere, é um curso completo e transversal que dota os graduados de competências para "ocupar funções empresariais em várias áreas funcionais, no domínio das políticas públicas e outras organizações públicas ou privadas, nas finanças empresariais ou nos mercados financeiros, ou continuarem estudos para mestrados".

Sendo autónomas, as licenciaturas em Gestão e Economia partilham as disciplinas do primeiro ano, permitindo aos alunos que tenham dúvidas tomar uma decisão mais informada e consciente.

é um modelo inovador e exigente que permite aos alunos obter duas licenciaturas em cinco anos, preparando-os para a natureza interdisciplinar dos desafios que se colocam às pessoas e organizações.

Novidades para 2023/24

No próximo ano letivo, a CPBS introduzirá o programa Bachelor+, nas modalidades Practice e Global, como suplemento curricular. Os alunos terão a opção de aprofundar o conhecimento aplicado numa área específica (Practice) ou realizar um estágio internacional protocolado com a escola (Global). Além disso, a partir de 2023/24, a CPBS irá incluir disciplinas na área de tecnologias de informação na sua oferta formativa, em resposta às necessidades do mercado de trabalho.

Sucesso comprovado

O índice de empregabilidade excede os 90% em todos os cursos da CPBS, atingindo os 100% na dupla licenciatura em Direito e em Gestão. Já as principais áreas de emprego dos seus licenciados são as consultoras, banca, seguros, PME e, mais recentemente, as startups. Escolher a CPBS é um investimento com retorno garantido.

Bolsas

A CPBS reconhece o mérito dos novos estudantes com bolsas de mérito e premiando com prémios de excelência (integrais ou parciais) o desempenho académico de elevado nível, estando também disponíveis anualmente um conjunto de bolsas e prémios atribuídos por instituições parceiras.





A Universidade Católica Portuguesa disponibiliza uma linha de apoio social que financia parcial ou totalmente as propinas do aluno.