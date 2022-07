A formação de topo não tem fronteiras

Reconhecida nacional e internacionalmente, a Católica Porto Business School (CPBS) enraíza-se num paradigma de exigência e qualidade. A ética e a sustentabilidade são centrais à sua missão, do mesmo modo que o desenvolvimento dos estudantes de forma integral faz parte do seu ADN.

Inovação com impacto. Mentalidade global. Ligações à prática. São os eixos estratégicos da CPBS que, ao longo de mais de 30 anos, tem preparado profissionais de excelência para os negócios globais nas áreas da gestão e da economia, com carreiras em Portugal e no estrangeiro.

Escolher a Católica Porto Business School

São muitas as razões para fazer esta escolha. De acordo com a associate dean (Global Education Office CPBS), Joana César Machado, "há vários eixos de diferenciação relevantes da CPBS e que devem ser considerados por um aluno quando escolhe a instituição de ensino superior e o curso a que se irá candidatar. Essas diferenças decorrem da nossa conceção da formação como uma experiência holística de aprendizagem e de vida, que desenvolve, para além das competências técnicas (hard skills), competências transversais e comportamentais (soft skills) que são fundamentais na atual envolvente empresarial. A Católica Porto Business School também tem uma ligação muito forte com a realidade económica e empresarial, proporcionando aos alunos o acesso a uma rede estruturada de organizações e potenciais empregadores, que consideram a escola como uma referência. A inserção dos alunos num espaço único e enriquecedor de aprendizagem, em que interagem com estudantes de outras faculdades da Universidade Católica, deve também ser realçada."

Forte componente internacional

Num contexto tão competitivo e dinâmico quanto o atual, "a CPBS oferece oportunidades importantes de experiência internacional aos seus alunos, através de protocolos com um conjunto alargado de reputadas instituições de ensino superior internacionais", realça a associate dean (Global Education Office CPBS). Deste modo, promove-se a realização de disciplinas fora do país, de missões internacionais, de trabalhos com alunos de outras geografias ou de disciplinas lecionadas em inglês.

Com o intuito de preparar o futuro gestor e economista para os negócios globais, Joana César Machado sublinha que "todas as disciplinas das licenciaturas são lecionadas em português e em inglês, estimulando-se o domínio da língua inglesa, cada vez mais valorizado no mundo empresarial". "Oferecemos também a possibilidade de realização do curso integralmente em inglês aos estudantes que assim o desejem. Esta possibilidade permite-nos a integração de alunos internacionais com alunos nacionais durante todo o seu percurso académico e facilita a posterior prossecução de uma carreira internacional." Além disso, a CPBS tem mais de 90 parceiros internacionais, que, "além de garantirem um leque muito diversificado de oportunidades de mobilidade aos nossos alunos, permitem ainda desenvolver programas conjuntos, tais como os duplos graus nos programas de mestrado, as semanas internacionais ou os cursos de curta duração".

Qualidade acreditada e alta taxa de empregabilidade

Reconhecida internacionalmente pela AMBA e pela EQUIS, a CPBS é a única escola do Norte de Portugal com dupla acreditação.





Com um modelo de ensino que prioriza, a par da aprendizagem técnica, a aproximação ao mercado de trabalho antes da conclusão da licenciatura, Joana César Machado reforça que a excelência da proposta de valor da instituição "também é confirmada pela elevada taxa de empregabilidade dos alunos, que podem ambicionar a carreiras profissionais ou académicas de sucesso."









Licenciaturas

As licenciaturas em Economia e em Gestão possuem um tronco comum, o que é vantajoso para aqueles estudantes que, aquando da sua entrada no ensino superior, têm dúvidas na escolha entre estas duas áreas de formação, podendo tomar uma decisão mais informada no final do primeiro ano.

A dupla licenciatura em Direito e Gestão visa preparar os alunos para a natureza interdisciplinar dos desafios que se colocam às pessoas e organizações.

Mestrados, MBA e formação executiva

Dos mestrados mais generalistas (como em Business Economics e em Gestão) aos mais especializados (Auditoria e Fiscalidade, Finanças, Gestão de Recursos Humanos, Marketing e Gestão com três programas distintos), este grau permite consolidar os conhecimentos adquiridos na licenciatura, aceder a uma especialização na área de interesse e adquirir competências estreitamente articuladas com o mundo empresarial.

No atual contexto altamente competitivo, investir nos MBA e na formação executiva da CPBS é criar valor e diferenciação enquanto gestor nas realidades empresariais onde participa.