Agarra o futuro com garra

O Instituto Superior de Economia e Gestão faz parte da Universidade de Lisboa, a maior e mais prestigiada universidade do país, sendo a sua instituição mais internacional (Lisbon School of Economics and Management). Foi a primeira escola de Economia e de Gestão em Portugal. Ímpar na sua abordagem à educação, hoje o ISEG continua a ser a escola dos primeiros, assumindo a missão de encontrar soluções para os problemas atuais e de garantir que cada estudante pode fazer a diferença.

Open Minds. Grab the Future

No ISEG, há sempre espaço para novas ideias. Para liderar a mudança, a sua assinatura diz tudo: Open Minds. Grab the Future.

Aqui encontra-se conhecimento, diversidade e pluralidade. Encontra-se uma cultura de inovação permanente e de colaboração contínua entre alunos e professores. "É uma escola que, não esquecendo as suas raízes, procura reinventar-se permanentemente: desde logo, pela qualidade do ensino e da investigação; mas principalmente pela forma como se debruça sobre os novos temas que abalam as vidas das pessoas, das nossas cidades, do nosso país, do nosso planeta", como afirma Clara Raposo, presidente do ISEG.

Não queremos formatar ninguém

No ISEG, recusam-se formatos. Pelo contrário, promove-se que "cada aluno possa evoluir de acordo com a sua personalidade". "Não queremos formatar ninguém. Queremos antes dar a cada um a melhor visão e bagagem para a viagem que quer fazer a seguir no mundo da economia e da gestão." O ISEG, adianta, é uma escola que "ensina de verdade e que é humana de verdade". "Alinhados com os Objetivos de Sustentabilidade da ONU, de forma genuína. Queremos que cada estudante tenha conhecimento e força para agarrar o futuro", explicita Clara Raposo.





Ensino de alto padrão e aposta na investigação

A forte reputação da instituição provém da qualidade dos graduados, do altíssimo nível do corpo docente (não é por acaso que ocupa o primeiro lugar no ranking do número de artigos publicados em economia e gestão em Portugal), da investigação e do impacto das atividades na comunidade.

O programa de ensino de alto padrão é amplamente reconhecido por entidades e rankings internacionais ligados à educação. As acreditações ACSB e AMBA, o 1.º lugar em Portugal no Scimago Institutions Rankings 2022 e os dois reconhecimentos da qualidade do ISEG em rankings do Financial Times posicionam-no como uma das melhores escolas de economia e gestão do mundo. Isto deve-se, por um lado, à "enorme qualidade" dos seus programas. "Mas também ao trabalho incansável para garantir que atraímos os melhores alunos, em Portugal e no mundo, e que os preparamos para serem pioneiros, como é tradição do ISEG, no comando da economia do futuro", sublinha Clara Raposo.

Como a investigação científica tem um papel crucial, o ISEG reúne todos os meios e recursos necessários para a realização de projetos de pesquisa inovadores e os centros de investigação estão sempre à procura de novos talentos e de novas ideias.

Por outro lado, tem vindo a reforçar a ligação ao tecido empresarial para aproximar os docentes e alunos ao que de melhor se faz em inovação.





As licenciaturas no ISEG são a melhor rampa de lançamento:

Economia e Gestão (em português ou inglês);

Finanças (em inglês);

MAEG (Matemática Aplicada), a licenciatura com a média mais alta de entrada do país nas áreas da economia e gestão.



Tradição e abertura ao mundo

O ISEG combina tradição e inovação. Com instalações modernas, mas repletas de história, tem a localização perfeita para o estilo de vida "downtown Lisbon", no coração de Lisboa, ao mesmo tempo que oferece um ambiente internacional: todos os anos entram 2700 alunos, 20% dos quais de outros países.





Também existem 16 residências universitárias espalhadas por Lisboa acessíveis aos alunos e outras "residências não oficiais" perto do ISEG.





No que concerne às parcerias, o ISEG conta com cerca de 170 instituições parceiras em mais de 40 países. Oferece, ainda, Dual Degrees com instituições de renome, como a Kozminski University, Université de Lorraine e Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.





Premiar a excelência





Existem prémios anuais para os melhores alunos de licenciatura e de mestrado.

Anualmente, são oferecidas várias bolsas: Bolsas de Excelência KPMG – Fundação Económica (aos dez alunos com a melhor nota de candidatura); Bolsa Escolar de Mérito Otelinda e Carlos Silveira (valor das propinas de um mestrado no ISEG, para os melhores alunos no fim da licenciatura) e Bolsa de Estudo dos SAS UL (pagamento de propinas aos alunos bolseiros SAS).