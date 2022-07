Escolher os cursos com os quais sentem maior ligação e motivação

Num período tão importante como o que vai começar de candidatura ao acesso ao ensino superior, Ana Paula Ferreira, vice-presidente para a Área Académica do ISCSP, deixa alguns conselhos úteis aos estudantes: "Que ponderem e escolham candidatar-se aos cursos com os quais sentem uma maior ligação e motivação nesta fase da sua vida."

A responsável do ISCSP acrescenta que a escolha pode ser apoiada na consulta dos planos de estudos, mas também devem ponderar aquelas que são as expectativas em relação à vivência na universidade. "A criação de uma rede de novos contactos, a realização de atividades extracurriculares, a possibilidade de fazer um ano curricular ao abrigo do programa ERASMUS+, a participação em ações de voluntariado; todas estas oportunidades podem e devem ser exploradas pelos jovens que vão ingressar pela primeira vez no ensino superior", alerta.

Indagada sobre que importância tem hoje um mestrado, responde que o mestrado pode ser encarado através de dois pontos de vista – "Especializar ou Diversificar". "Se após concluir a licenciatura, ou encontrando-se já no mercado de trabalho, sente que o atual contexto em que está inserido corresponde aos seus objetivos, a especialização nessa área é certamente uma mais-valia, dotando-o de ferramentas e competências necessárias para que possa dar o passo seguinte na sua área de atuação".Por outro lado, prossegue, e num mercado de trabalho cada vez mais competitivo, "a diversificação das competências pode constituir um fator de destaque, permitindo uma abordagem multidisciplinar e estruturada aos desafios que surgem diariamente".

"No contexto atual, o ingresso num mestrado é sempre uma mais-valia que permite dotar o futuro mestre com as ferramentas necessárias para enfrentar, com ainda mais segurança, o seu futuro", conclui.