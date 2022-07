Formar a próxima geração de líderes

Localizado no Porto e com 42 anos de história dedicados a formar profissionais de excelência, o ISAG – European Business School (ISAG-EBS) é uma escola de negócios de referência em Portugal que abre as portas a uma experiência de ensino única e com futuro.

Visão global

"Os programas do ISAG conciliam conhecimento altamente especializado e atualizado com uma forte componente prática e de experimentação, de forma a garantir o alinhamento com as necessidades e a realidade das empresas, marcada por tendências como a digitalização e a globalização", refere Elvira Vieira, diretora-geral do ISAG-EBS.

Ao corpo docente de renome, nacional e internacional, juntam-se empresas convidadas que participam em aulas práticas, workshops, seminários e outros eventos, num pioneiro modelo InSchool Business que aproxima o mercado de trabalho da sala de aula.

Também as competências humanas, ou soft skills, são parte integrante da abordagem de ensino-aprendizagem, numa instituição que ainda promove um forte espírito de comunidade vivido no campus e o enriquecimento curricular (através de estágios, formação noutros países, trabalho de investigação em eventos relevantes).

Além disso, o ISAG multiplica-se em vários serviços e mais de 900 parcerias nacionais e internacionais, primando, além da formação prática, pelo acompanhamento próximo do aluno durante a sua vivência académica e pela aposta na internacionalização.

Para Elvira Vieira, "com esta visão global sobre o desenvolvimento de cada estudante, o ISAG cumpre a missão de proporcionar todas as ferramentas necessárias para a construção de um percurso académico de sucesso". "Os estudantes tornam-se capazes de integrar e superar os desafios de um mercado de trabalho em constante mudança, fazendo real diferença nas organizações onde irão desempenhar funções".







Oferta formativa ainda mais abrangente





O ISAG-EBS tem 33 cursos (alguns lecionados em inglês e online), distribuídos por diferentes níveis de ensino, que respondem às necessidades do mercado de trabalho global.

Cinco licenciaturas: Gestão de Empresas, Turismo, Relações Empresariais, Gestão Hoteleira e a recente licenciatura em Management, a primeira em gestão no Norte de Portugal totalmente lecionada em inglês e pensada para os estudantes que visam uma carreira internacional.

Sete Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP): Contabilidade e Fiscalidade, Desenvolvimento de Produtos Turísticos, Gestão de Marketing Digital, Gestão de Comércio Internacional, Restauração e Bebidas e os dois novos cursos de Gestão Industrial e Informática de Gestão.

Pós-licenciatura: mestrados em Gestão de Empresas e em Direção Comercial e Marketing; MBA Executivo e MBA Executive Programme; seis cursos de especialização e onze pós-graduações, estando previstas duas novas pós-graduações – em Organização de Eventos e em Cibersegurança e Resiliência Empresarial.

Bons estudantes têm redução no valor da propina

Bolsa de Mérito Consuelo Vieira da Costa. Os estudantes que ingressam no 1.º ano e pela primeira vez, com média igual ou superior a 16 valores, têm uma redução de 50% no valor da propina das licenciaturas ou mestrados.