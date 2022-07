Integrar o conhecimento com a prática

O Instituto Superior de Gestão (ISG) – uma das primeiras business schools nacionais – conta com quase meio século de existência e soma a centralidade da sua localização (junto da Cidade Universitária de Lisboa) à qualidade da oferta educativa e dos equipamentos à disposição dos estudantes.





Com uma personalidade e posicionamento muito próprios, destaca-se pelo caráter inovador na formação, afirmando-se como uma instituição de referência no ensino das áreas das ciências empresariais, nacional e internacionalmente.





À evolução do mercado, o projeto ISG | Business & Economics School responde com pedagogia eficiente, com uma maior aproximação ao meio empresarial, com oferta formativa de alto nível e conteúdos permanentemente atualizados, adaptados às necessidades dos agentes económicos e aos complexos desafios que os futuros gestores e economistas têm pela frente.





Aposta nas soft skills e na ligação às empresas

Face à crescente competitividade, além da excelência em termos de conhecimento técnico e científico (hard skills), "a grande inovação (desta instituição) é o foco no desenvolvimento das soft skills dos estudantes, o que é atualmente um elemento muito diferenciador". "Formamos alunos comunicativos, comprometidos, colaborativos, criativos e conscientes de si próprios e do mundo que os rodeia", sublinha o diretor do ISG, Miguel Varela.





O ISG | Business & Economics School também prima pela forte ligação com as empresas, transportando para a sala de aula a realidade empresarial, através de estudos de casos e palestrantes convidados. Miguel Varela reforça isso mesmo, ao afirmar que "o corpo docente do ISG é altamente qualificado (mais de 70% de doutorados), estável e sobretudo com experiência no mercado, que é transmitida em sala de aula". "É nosso entendimento que, para uma formação de excelência nas áreas de gestão e de economia, o saber teórico tem de ser complementado com a experiência no mercado, isto porque estas ciências não são testáveis em laboratório".





O impacto destas apostas tem sido amplamente reconhecido no mercado, que é o melhor cartão de visita do ISG: taxa de empregabilidade de 96%.





Um mundo de parcerias

No âmbito da cooperação académica, técnica, profissional e científica, assim como no domínio da investigação, mobilidade e estágios, o ISG tem centenas de protocolos com empresas, associações e com outras instituições de ensino superior. Além disso, possui um gabinete de estágios e carreiras que dinamiza a celebração de protocolos.

Ao nível da internacionalização, cerca de 25% dos estudantes do ISG são internacionais e existe uma cultura de mobilidade através do programa ERASMUS, quer no envio, quer na receção de alunos. "Ao nível do 3.º ano, posso adiantar que praticamente 50% dos alunos já tem experiência de mobilidade internacional", nota Miguel Varela.









Maior oferta formativa





O acesso ao ensino superior está ao "virar da esquina" e a oferta formativa do ISG | Business & Economics School para o ano letivo 2022/2023 centra-se em três campos:

Cursos de 1.º ciclo (licenciatura): Gestão, Economia, Gestão de Recursos Humanos e Gestão do Turismo.

Novidades ao nível da licenciatura:





Novo curso na área de Gestão de Marketing

Dupla licenciatura em Economia e Gestão em quatro anos – dadas as grandes sinergias existentes entre os dois cursos a nível curricular, os alunos que completem o curso de 1.º ciclo em Gestão ou em Economia, com mais um ano de formação, ficam licenciados em ambas, com dois diplomas independentes – um em Gestão e o outro em Economia.

Cursos de 2.º ciclo (mestrado): Marketing, Gestão do Potencial Humanos e Estratégia de Investimento e Internacionalização.

Pós-graduações e Formação de Executivos: tendo como missão aferir as reais necessidades do mercado e das empresas e enquanto promotor de uma aprendizagem contínua depois da obtenção de graus académicos, o ISG dispõe de uma extensa oferta formativa setorial, devidamente certificada pelas respetivas áreas (16 pós-graduações e seis cursos de formação de executivos).

Duas novas pós-graduações:





Sistemas Integrados de Gestão (Gestão da Qualidade), certificada pela SGS





Gestão de Segurança, certificada pela PSP

Se o curso com mais procura é, tradicionalmente, o curso de 1.º ciclo em Gestão, tem-se assistido a um progressivo aumento da procura por cursos de Formação de Executivos e de pós-graduação, nomeadamente ao nível da gestão, dos recursos humanos e das finanças, da gestão e avaliação imobiliária (certificado pela ASAVAL), do marketing (APPM), da gestão de projetos (PMI) e da formação para a Administração Pública (FORGEP e CAGEP).