Investimento com futuro

Localizada num dos maiores campus de conhecimento e inovação da Europa (Asprela), a Universidade Portucalense (UPT) serve de ponte entre o ensino superior e o tecido social e empresarial, preparando os alunos para o mercado de trabalho com uma formação de elevada qualidade técnica e científica.

Num convite à reflexão e ao estudo, bem como ao convívio, os estudantes têm os melhores recursos à disposição: biblioteca, livraria, fóruns, auditórios, laboratórios de informática e salas de trabalho, jardins, esplanadas, bar e restaurante.

Formação a 360 graus

A UPT ministra cursos em todos os ciclos de estudo – licenciaturas, mestrados e doutoramentos, cursos de pós-graduação, short masters, MBA e formações aplicadas – e a sua oferta formativa abrange diversas áreas de conhecimento: Direito, Gestão, Economia, Marketing, Engenharia Informática, Engenharia e Gestão Industrial, Sistemas de Informação para Gestão, Psicologia, Educação, Turismo e Hospitalidade, Conservação e Restauro, Património e Cultura, Relações Internacionais, Diplomacia, Arquitetura e Urbanismo, e Multimédia e Artes.





"Ao nível do 1.º e 2.º ciclos, este ano as licenciaturas em Multimédia e Artes, em Engenharia e Gestão Industrial e o mestrado integrado em Arquitetura e Urbanismo constituíram novidade. No próximo ano letivo, prevemos um forte crescimento na procura destes cursos, dada a mais-valia reconhecida pelos estudantes e o alargamento das oportunidades no mercado de trabalho", refere Cláudia Carvalho, diretora de Marketing e Comunicação da UPT.





Do conhecimento à prática é a assinatura desta instituição, que combina a excelência do conhecimento com a excelência do saber-fazer. Para tal, conta com um corpo docente altamente qualificado e fortemente ligado ao mercado de trabalho, "empenhado não apenas em partilhar conhecimento, mas em promover nos seus estudantes capacidades, competências e um espírito empreendedor distintivo valorizados pelos empregadores", frisa Cláudia Carvalho.





Reforça, ainda, que "as metodologias de ensino-aprendizagem desenvolvem competências de trabalho em grupo, gestão de tempo, comunicação, pesquisa, liderança e de língua inglesa."







Assumidamente diferente, para melhor

A proximidade professor-estudante é outra mais-valia, bem como as "mais de 750 parcerias institucionais que se refletem num alargado conjunto de atividades ligadas ao contexto empresarial (workshops, seminários, visitas de estudo, pitches com empresários, etc.), com um impacto visível ao nível da empregabilidade". "A maioria dos nossos estudantes tem acesso a estágios curriculares e de verão junto dos nossos parceiros e muitos estudantes são contratados pela entidade acolhedora após o término do estágio ou mesmo durante os cursos, nomeadamente na área das tecnologias. A grande rede de parcerias internacionais permite-nos proporcionar aos estudantes múltiplas oportunidades de formação e de investigação em contexto multicultural", salienta a diretora de Marketing e Comunicação da UPT.

A Portucalense em números





6 departamentos

4 unidades de investigação

+ de 50 cursos

+ de 250 professores e colaboradores

+ de 750 protocolos institucionais