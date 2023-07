ISAG, a formar líderes do futuro

Fundado em 1979, o ISAG – European Business School (ISAG-EBS) foi pioneiro na oferta formativa de nível superior no Norte de Portugal nas áreas de gestão de empresas e turismo. Com uma excelente localização na Área Metropolitana do Porto, possui uma escola-hotel com duplo benefício: alojamento dos estudantes e realização de aulas práticas.

A estreita colaboração com o mercado de trabalho assegura o alinhamento dos cursos oferecidos com as necessidades das empresas, o que se reflete no "índice de empregabilidade de 98%", afirma Cosme Almeida, subdiretor do ISAG-EBS. Conjugando as necessidades do mercado e as dos jovens, a instituição aposta numa formação integral, entre conhecimento teórico, conhecimento prático e desenvolvimento humano.

Metodologias inovadoras, formação abrangente

A grande mais-valia do ISAG-EBS para os estudantes é a riqueza da experiência proporcionada pela multiplicidade de oportunidades dentro e fora do campus. Com um "ambiente verdadeiramente multicultural" e "15% dos estudantes internacionais" representando 35 nacionalidades, Cosme Almeida destaca a oferta formativa atualizada, o corpo docente altamente especializado e experiente, as "metodologias pedagógicas inovadoras que privilegiam o ensino prático (InSchoolBusiness) com forte ligação ao mercado empresarial", além do desenvolvimento de soft skills como inteligência emocional, espírito de liderança, flexibilidade, gestão de tempo e trabalho em equipa. Os estudantes também têm a flexibilidade de escolher horários diferenciados de acordo com suas conveniências.

O ISAG-EBS possui mais de 950 parcerias com empresas e instituições de ensino em todo o mundo que abrem portas ao nível do estudo, do estágio e da inserção no mundo profissional, bem como ao enriquecimento curricular e pessoal.

Cinco licenciaturas