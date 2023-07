ISCSP, a escola de Ciências Sociais e Políticas da ULisboa

Esta escola, aberta ao mundo desde 1906, encontra-se "plenamente comprometida com objetivos de excelência e a garantia de qualidade é uma prioridade". Quem o diz é Fernando Serra, vice-presidente para a Organização e Avaliação da Oferta Formativa, destacando o facto de a escola não só ter "todos os cursos conferentes de grau acreditados, como também o seu sistema de gestão da qualidade certificado por diversas entidades externas (CAF, A3ES)."

O ISCSP integra a Universidade de Lisboa – a maior e a mais reconhecida universidade portuguesa nos rankings internacionais do ensino superior – e tem uma oferta formativa global de 75 cursos em diversos domínios das ciências sociais e políticas.

Com 117 anos de experiência no ensino, uma comunidade académica de quase 5000 pessoas e um ambiente marcado pelo cosmopolitismo, mobilidade e multiculturalidade, oferece uma formação assente em sólido conhecimento científico e elevada relevância prática. Segundo o vice-presidente, os diplomados do ISCSP "estão entre aqueles que muito têm contribuído para a compreensão e resolução dos complexos problemas que a sociedade enfrenta, seja na administração do bem comum, nas dinâmicas culturais, comunitárias e identitárias, nos problemas do território e da população, na geopolítica e geoestratégia, nas transformações do trabalho e das organizações, na política, poder e Estado, ou nos riscos e vulnerabilidades sociais que afetam pessoas, grupos e comunidades."

Razões para escolher o ISCSP, há muitas

"A escolha deste Instituto tem sido uma opção inteligente para quem procura iniciar uma educação de nível superior. Sinal disso mesmo é o facto de 65% dos alunos entrarem aqui com média superior a 15 valores e três em cada quatro alunos nos escolherem em primeira ou segunda opção", afirma Fernando Serra.

Os atrativos para estudar no ISCSP relacionam-se com a "qualidade da oferta formativa e dos docentes, com a funcionalidade dos recursos ao serviço do ensino e da aprendizagem, ou com a preocupação com a transição para o mundo do trabalho", adianta.

No que à qualidade da formação diz respeito, além da acreditação pela A3ES dos cursos que conferem grau académico, há um forte ênfase na combinação das componentes teórica e prática, bem como no desenvolvimento das competências transversais, ou soft skills.

A formação, organizada em lógicas de fileira e de complementaridade, permite aprofundar uma dada área de estudo desde a licenciatura até ao doutoramento, ou escolher percursos formativos diversos, em articulação com a investigação, a internacionalização e o impacto social.

O corpo docente também é caracterizado pela excelência. Constantemente atualizado científica e pedagogicamente, e com experiência profissional não académica, enriquece a formação dos estudantes, colocando-os no centro do processo de aprendizagem.

O próprio edifício do ISCSP localizado na orla do Parque de Monsanto, o grande pulmão verde da cidade de Lisboa, oferece várias zonas de estudo, leitura, convívio e fáceis acessos a partir de várias zonas da capital.

Preparados para o mundo do trabalho

A valorização das componentes formativas profissionalizantes e pluridisciplinares é uma marca distintiva desta escola. "Interessa-nos que os nossos estudantes saibam, mas também que saibam fazer e saibam ser", reforça Fernando Serra.

Para auxiliar na transição para o mercado laboral, o Serviço de Saídas Profissionais da instituição "faz um acompanhamento próximo dos estudantes, promove protocolos com instituições públicas e privadas, divulga ofertas de estágio e/ou emprego, e desenvolve iniciativas como o Career Development Pitch", explica.

Ao nível da licenciatura, cerca de 250 entidades colaboram com o ISCSP na realização de estágios curriculares. Por fim, os responsáveis da instituição podem dizer "com orgulho que a taxa de empregabilidade média para o nível de licenciatura, segundo dados de 2022, se situa acima dos 90 % em praticamente todos os cursos, com as licenciaturas de Antropologia e Administração Pública a liderarem (respetivamente 96,9% e 94,7%). Talvez ainda mais significativo seja o facto de os nossos diplomados se encontrarem empregados na mesma área em que se formaram."

Escolher o ISCSP é optar por uma formação com futuro. "Ser Iscspiano" é ter tudo para dar o seu melhor.

14 licenciaturas em regime diurno e pós laboral

Administração Pública (regimes diurno e pós-laboral)

Administração Pública e Políticas do Território (regime pós-laboral)

Antropologia (regime diurno)

Ciências da Comunicação (regime diurno)

Ciência Política (regime diurno)

Gestão de Recursos Humanos (regimes diurno e pós-laboral)

Relações Internacionais (regimes diurno e pós-laboral)

Serviço Social (regimes diurno e pós-laboral)

Sociologia (regimes diurno e pós-laboral)

2023/2024: o que traz de novo