No caminho da inovação

A Coimbra Business School | ISCAC é mais do que uma tradicional escola de ensino superior. É um espaço de cultura e livre pensamento, onde tradição e inovação caminham juntas. Pautada por valores como liberdade, responsabilidade, independência e integridade, oferece uma ampla oferta educativa com dez licenciaturas e 13 mestrados nas áreas de ciências empresariais. Herdeiro de uma escola de comércio centenária, o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra (ISCAC) tem acompanhado a evolução dos tempos e destaca-se, hoje, como uma escola de negócios de referência no centro do país.

Em resposta à procura no mercado, inicia em setembro a licenciatura em Ciência de Dados para a Gestão, que tem como foco a aplicação de métodos estatísticos, técnicas de machine learning e análise de dados para extrair informações na área de gestão, combinando elementos da matemática, estatística, informática e programação.

Também está a ser reestruturado o plano curricular dos cursos de licenciatura, "acrescentando unidades de ciência de dados e programação para aumentar as competências digitais e de inteligência artificial dos alunos", explica Alexandre Silva, presidente da instituição.

Cientes de que as soft skills desempenham um papel crucial na diferenciação dos jovens profissionais, no próximo ano vai ser lançado o programa Business Skills "com formações extracurriculares para complementar a formação técnica, desenvolvendo competências interpessoais, comportamentais e de comunicação que são transversais e relevantes em diversas áreas e cargos", realça. Estão, ainda, previstos workshops para trazer especialistas de referência à Escola, bem como um conjunto de formações pós-graduadas.

Alexandre Silva destaca a abordagem prática adotada pela Coimbra Business School | ISCAC na preparação de profissionais e confirma a "boa empregabilidade" de todos os cursos, além da "forte ligação ao tecido empresarial".

Licenciaturas

. Ciência de Dados aplicada à Gestão

. Comércio e Relações Económicas Internacionais

. Contabilidade e Auditoria

. Contabilidade e Gestão Pública

. Finanças e Contabilidade

. Gestão de Empresas

. Informática de Gestão

. Marketing e Negócios Internacionais

. Secretariado de Direção e Administração

. Solicitadoria e Administração