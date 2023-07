Portucalense: do conhecimento à prática, literalmente

Localizada no polo Universitário da Asprela, um dos maiores polos de Ensino Superior da Europa, a Universidade Portucalense (UPT) tem um campus moderno com biblioteca, livraria, fóruns, cantina, bares, esplanadas, jardins, laboratórios de informática e salas de estudo disponíveis 24 horas por dia. Além dos amplos parques de estacionamento, tem metro e autocarro à porta.

Com 37 anos de existência, a assinatura "do conhecimento à prática" não é em vão. A aposta no reforço da oferta formativa, a atenção à evolução do mercado e os bons níveis de empregabilidade dos estudantes – que ronda os 100% nas Tecnologias e no Turismo e Hospitalidade – refletem-se no reconhecimento de uma instituição que assiste ao contínuo crescimento das candidaturas em todos os cursos.

Trunfos vencedores

A UPT promove "o saber, mas e principalmente o saber-fazer e o saber-ser, num contexto de aprendizagem contínua e experiencial, preparando os estudantes para a sua inserção e/ou progressão profissional", afirma Cláudia Carvalho, diretora de Marketing e Comunicação da UPT. "Face a esta missão o seu corpo docente é altamente qualificado e com uma forte ligação ao mercado de trabalho."

Além da aposta em metodologias de ensino-aprendizagem que desenvolvem competências técnicas e soft skills valorizadas pelo mercado laboral (trabalho em equipa, gestão do tempo, autonomia, liderança, multiculturalidade, desenvolvimento da empatia, entre outras), as mais de 750 parcerias institucionais garantem aos estudantes um conjunto alargado de atividades relacionadas com o contexto empresarial (seminários, workshops, visitas de estudo e pitches com empresários, etc.) e experiências reais de trabalho (estágios curriculares ou estágios de verão), bem como a participação em programas de mobilidade, projetos de voluntariado e organização de diversos tipos de evento.

Oferta formativa de primeira

Com seis departamentos – Direito, Economia e Gestão, Ciência e Tecnologia, Psicologia e Educação, Turismo, Património e Cultura e Arquitetura e Multimédia – , a UPT ministra cursos em todos os ciclos de estudo.

Em termos de licenciaturas, no ano letivo de 2023/2024 oferece 14 cursos: Direito, Solicitadoria, Relações Internacionais, Economia, Gestão, Marketing, Engenharia Informática, Engenharia e Gestão Industrial, Sistemas de Informação para Gestão, Psicologia, Educação Social, Multimédia e Artes, Turismo e Gestão da Hospitalidade. Acresce ainda o Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo.

Na contínua atualização dos conteúdos das unidades curriculares, também se lê a matriz desta instituição: a inter-relação com o mercado de trabalho e com os empregadores das diversas áreas de formação. Essa é, nas palavras de Cláudia Carvalho "uma das grandes mais-valias de estudar na Universidade Portucalense. No final do curso os estudantes levam muito mais do que um "canudo" – conhecem a realidade do mercado do trabalho, envolveram-se em projetos com organizações reais, lidaram com a complexidade dessas organizações e sentem-se mais preparados para a etapa seguinte."