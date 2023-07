Recorde de vagas aguarda os candidatos

O ano letivo de 2023/2024 está ao virar da esquina, marcando o início de uma nova fase na vida dos estudantes. O Concurso Nacional de Acesso (CNA) é a porta de entrada para o ensino superior público, utilizado pela maioria dos jovens que continuam os seus estudos após o ensino secundário; e este ano veio mais cedo.

Se para alguns é claro o que desejam estudar e onde, para a maioria é um dilema. Mais tempo garante um melhor planeamento. Mais vagas significa um maior leque de escolha no que respeita ao curso e à instituição que melhor respondem aos seus sonhos e objetivos académicos.

As vagas para os concursos especiais e regimes especiais de acesso ao ensino superior público e privado no ano letivo 2023/2024 foram divulgadas no dia 28 de maio pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Completa-se, assim, a fixação de vagas em todas as vias de ingresso nas instituições públicas e privadas.





Às 54.733 vagas divulgadas em abril para o ingresso através do regime geral de acesso ao ensino superior público vêm somar-se mais 20.943 vagas pelo ensino superior público. Estas vagas estão distribuídas entre diferentes concursos especiais, como maiores de 23 anos, estudantes internacionais, titulares de cursos superiores e pós-secundários, mudança de curso, diplomados de vias profissionalizantes e ingresso em Medicina por licenciados. Também estão incluídas nestas vagas as destinadas ao acesso por regimes especiais de estudantes dos países africanos de língua oficial portuguesa e de Timor-Leste, além de praticantes desportivos de alto rendimento e outras situações específicas.





No caso das instituições de ensino superior privadas, além das 17.592 vagas do regime geral de acesso (concursos institucionais), foram fixadas mais 5.564 vagas nos concursos especiais, a maioria das quais para maiores de 23 anos, seguindo-se os estudantes internacionais, titulares de cursos superiores e pós-secundários, estudantes internacionais, diplomados de vias profissionalizantes e mudança de curso.





Contas feitas, no próximo ano letivo, os estudantes terão à sua disposição um total de 98.832 vagas distribuídas entre as instituições de ensino superior público, nos segmentos universitário e politécnico, e privado. Um recorde.

Entre os cursos com maior número de vagas estão Direito na Universidade de Coimbra (162), Direito na Universidade de Lisboa (155), Gestão no ISCTE-IUL (114), Economia na Universidade Nova de Lisboa (110) e Engenharia Eletrotécnica e de Computadores na Universidade do Porto (102).

Calendário antecipado

Além do acréscimo nas vagas, a divulgação antecipada das mesmas oferece aos estudantes cerca de três meses de antecedência em relação aos prazos normalmente praticados, garantindo que todos os candidatos têm acesso às informações necessárias para planear atempadamente o seu ingresso no ensino superior.

Também mais cedo do que é habitual, está dado o tiro de partida para mais um Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior Público, que inicia a 24 de julho e termina a 7 de agosto.

As colocações da primeira fase serão divulgadas vinte dias depois, seguidas pelas segunda e terceira fases, permitindo a conclusão do concurso a tempo de garantir o início das atividades letivas praticamente ao mesmo tempo para todos os novos estudantes.

Candidaturas ao ensino superior público e privado

A candidatura às instituições de ensino superior público continua a ser feita através da plataforma da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES). Aqui tudo começa com o pedido da senha de acesso.

No que respeita à candidatura aos concursos especiais, efetua-se junto de cada instituição de ensino superior, à exceção do concurso especial para titulares de cursos de dupla certificação (diplomados de vias profissionalizantes), que deve ser apresentada online no site da DGES. Já a candidatura aos regimes especiais deve ser realizada nos Gabinetes de Acesso ao Ensino Superior e, no caso de estudantes nacionais dos países africanos de língua oficial portuguesa e de Timor-Leste, através das embaixadas dos respetivos países.

No caso da candidatura às instituições de ensino superior privadas, deve ser feita junto das mesmas. Tendo em conta que o processo e o calendário das candidaturas para as instituições privadas são diferentes dos das instituições públicas, há que consultar no website das mesmas quais são os prazos e os documentos necessários.

Datas a reter

As candidaturas à primeira fase do Concurso Nacional de Acesso decorrem entre 24 de julho e 7 de agosto. A segunda fase realiza-se entre 28 de agosto e 5 de setembro. A terceira fase começa a 22 de setembro e termina a 25 de setembro.

Boas novas

Este ano foi criado um contingente destinado a estudantes carenciados economicamente (o equivalente a cerca de duas vagas por curso).





Outra novidade consiste no alargamento à 2.ª fase do Concurso Nacional de Acesso do contingente destinado a candidatos emigrantes, familiares que com eles residam e lusodescendentes.