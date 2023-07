Seis notas a registar

É importante o aluno reunir o máximo de informação sobre os seus cursos de interesse e as instituições do ensino superior que os oferecem. No site da Direção-Geral de Ensino Superior encontra-se uma lista exaustiva dos cursos existentes em Portugal, das faculdades em que são lecionados (de ensino público e privado, universidades e institutos politécnicos), médias de acesso, e muito mais.

No portal Infocursos encontram-se dados relevante, como a distribuição dos alunos por médias finais de curso, sexo e idade e a taxa de desemprego registado entre os recém-formados em cada curso. Consultar na página 16 as áreas e as profissões com maior procura no mercado.

Antes de um aluno se candidatar ao curso e às universidades da sua preferência, deve visitar as instituições de ensino para perceber se reúnem as condições desejadas e se o ambiente corresponde às suas expetativas.



Comparar os custos de vida

Após analisares as várias opções, faz um levantamento das despesas expectáveis em cada caso, como alimentação, transporte, propinas e habitação, e compara os custos.

No ensino superior público e para o ano letivo de 2023/24, o valor máximo da propina será 697 euros. Já no ensino superior privado, compete a cada instituição fixar o montante das propinas, como também o custo de inscrição, matrícula e seguro.

A DGES promove dois tipos de bolsas: as de mérito (premeiam os alunos por terem boas notas) e as de ação social (ajudam os alunos com carências económicas). Todos os candidatos ao ensino superior, tanto público como privado, podem candidatar-se. Para se perceber quem pode ter direito a bolsa, o site da DGES disponibiliza um simulador. Alguns estabelecimentos públicos e privados atribuem bolsas de estudo e de mérito de acordo com normas internas. Consulte o site da instituição.