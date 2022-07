Tradição e inovação a par e passo

Fundado em 1906, o reputado Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas é uma escola orientada para o ensino e investigação na área das Ciências Sociais e Políticas, que compõe, em conjunto com as restantes 17 escolas, a maior universidade portuguesa: a Universidade de Lisboa.





O ISCSP-ULisboa afirma-se na qualidade e no rigor com que cumpre a sua missão formativa, com demonstrada capacidade de inovar constantemente para dar resposta à dinâmica da sociedade e aos seus desafios. O seu percurso histórico, com mais de 100 anos, concedeu-lhe a experiência e o saber que colocam ao serviço dos alunos, ajudando-os a encontrar o rumo certo.





O futuro está à tua espera! Conquista-o

O ISCSP-ULisboa assume-se como a escolha certa. Com uma forte matriz multidisciplinar, própria de uma escola dinâmica, os alunos encontram no ISCSP a possibilidade de frequentarem cursos nas áreas da Administração Pública, Antropologia, Ciência Política, Ciências da Comunicação, Gestão de Recursos Humanos, Relações Internacionais, Serviço Social e Sociologia.





No ano letivo de 2022/2023, oferece 14 licenciaturas em regime diurno e pós-laboral, 16 mestrados e nove doutoramentos, bem como pós-graduações e formação à medida com programas altamente especializados. Na oferta educativa pós-graduada, a novidade consiste na nova área de Estudos de Género e no novo doutoramento em Ciências da População.





Os alunos podem contar, ainda, com um acompanhamento próximo na sua inserção no mercado de trabalho, através do Serviço de Saídas Profissionais.





Comprometidos com a qualidade

O ISCSP está comprometido com a qualidade em todas as áreas de intervenção. Aqui "encontrará um corpo docente especializado e preparado para os desafios que uma Escola de Ciências Sociais e Políticas enfrenta no seu dia a dia, em concreto, na necessidade de se adaptar de forma célere e eficaz às constantes mudanças do contexto em que estamos inseridos, por forma a garantir uma atualidade e constante adequação dos conteúdos lecionados nos nossos cursos", refere Ana Paula Ferreira, vice-presidente para a Área Académica. Simultaneamente, foi feito um esforço para dotar o corpo docente de competências relacionadas com a utilização de novas ferramentas digitais.



A aposta numa formação sólida, no fortalecimento do elo entre ensino e investigação e na articulação entre as componentes teóricas e práticas dos cursos, promove as competências de decisão e solução de problemas orientadas para o mercado de trabalho.









Uma escola aberta ao mundo

"Com uma comunidade com mais de 4000 alunos, provenientes de 50 nacionalidades, somos uma escola aberta ao mundo, com presença através de vários protolocos de cooperação em diversos países", reforça Ana Paula Ferreira. Da mesma forma, os estudantes portugueses têm a oportunidade de viver uma experiência internacional, quer participando nos programas de mobilidade como o Programa Erasmus +, quer efetuando

um período de mobilidade de 12 meses numa universidade com a qual haja um acordo de cooperação.

Como escola de referência, "o ISCSP-ULisboa tem aumentado gradualmente as parcerias, no espaço lusófono, no espaço europeu e também a nível nacional. Estas permitem reforçar o posicionamento geoestratégico do instituto e, simultaneamente, ampliar as possibilidades de mobilidade. A cooperação com instituições de referência e de cariz diferenciado robustece a capacidade do ISCSP-ULisboa em cooperar diversificadamente, mantendo sempre os padrões de qualidade e rigor", sublinha a vice-presidente para a Área Académica.

A oferta educativa do instituto também inclui cursos lecionados em cooperação com outras instituições de ensino superior, promovendo sinergias em termos de ensino e investigação.

O estudante está no centro das atenções

O ISCSP premeia o mérito académico e científico dos seus alunos e investigadores: nos últimos cinco anos foram premiados 204 estudantes e investigadores, correspondendo a um montante total de 422 mil euros.

Ao nível dos cursos de licenciatura, para além das bolsas de mérito previstas na lei, o ISCSP, em conjunto com os seus parceiros, atribui um prémio de mérito escolar que visa distinguir os estudantes que, pelo mérito demonstrado no seu percurso académico, são um exemplo para a comunidade académica.

No que concerne a produção científica e investigação, também são premiados alunos de mestrado e doutoramento, em conjunto com entidades parceiras de relevo nos seus setores, cujos trabalhos finais de curso sejam considerados como exemplares numa determinada matéria.

Os alunos têm, ainda, à disposição 15 residências universitárias da Universidade de Lisboa: os Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa são responsáveis por todo o processo de candidatura e atribuição de vaga de alojamento.