Um futuro com visão

O ISEG foi a primeira escola de Economia e Gestão fundada em Portugal e atualmente é parte integrante da maior universidade do país, a Universidade de Lisboa. Com um programa de ensino baseado numa cultura de inovação e colaboração contínua entre alunos e professores, a sua reputação é comprovada pela qualidade dos graduados, corpo docente, investigação e impacto das suas atividades na sociedade.





Enquanto instituição que se desafia em permanência, a sua visão do futuro propõe-se responder a questões fundamentais, de acordo com o presidente João Duque: "Como podemos preparar melhor as novas gerações para os desafios do século XXI? Que princípios e competências devem orientar a educação de futuros economistas, gestores e empreendedores? Como é que o ISEG pode aproveitar a sua reputação num mundo que está em constante transformação, considerando a sua cultura interdisciplinar, que abrange desde matemática até sociologia, passando pelas áreas da gestão e economia?"

O caminho passa pela formação de altíssima qualidade, pelo acompanhamento das novas tendências e desafios do mercado, pelo investimento em metodologias, áreas inovadoras e parcerias estratégicas. O sucesso está à vista.

Qualquer licenciatura ISEG é um ótimo cartão-de-visita

"Todas as nossas licenciaturas são especiais e preparam os alunos para um grande início na vida adulta", destaca João Duque. No próximo ano letivo, mantém-se o "pacote-estrela", com MAEG (Matemática Aplicada à Economia e à Gestão), para quem deseja uma base sólida em matemática e dados a fim de ampliar as suas opções futuras, Economia e Gestão (lecionadas em português ou inglês), que garantem uma base de raciocínio fenomenal para qualquer mestrado ou profissão, e Finanças (em inglês) que oferece um duplo grau numa reputada universidade europeia. Também continuam as parcerias com a Faculdade de Motricidade Humana, na licenciatura em Gestão do Desporto, e com a Faculdade de Letras, na licenciatura em Estudos Gerais.

Independentemente da licenciatura escolhida, o ISEG é a melhor rampa de lançamento para o mestrado, a carreira académica e o futuro profissional. Dúvidas houvesse, a empregabilidade ronda os 100% após seis meses e o ISEG tem tido "dificuldade de encontrar alunos para as ofertas de emprego que nos chegam através das empresas", realça João Duque.

A excelência é uma constante

Além do programa de ensino de alto padrão, reconhecido por entidades e rankings ligados à educação internacionais, como Financial Times, AACSB ou AMBA, o ISEG é uma escola eclética e aberta ao mundo que, há 112 anos, continua a cumprir a missão de criar, transmitir e valorizar o conhecimento e a cultura nos domínios das ciências económicas, financeiras e empresariais, num quadro de pluralidade, liberdade, ética, responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. Se há algo que diferencie esta instituição, segundo João Duque, "é a educação com sentido de propósito e de sobreposição do interesse coletivo sobre o individual. No ISEG aprende-se que o importante é fazer da nossa empresa ou organização a melhor e não sermos os melhores nas organizações onde estamos."

Ano após ano, como resultado da aposta na investigação, o ISEG reafirma a qualidade do seu corpo docente, numa matriz de trabalho orientada para a colaboração e o coletivo.

Os alunos são, ainda, incentivados a desenvolver competências comportamentais (soft skills) valorizadas em qualquer setor, como a comunicação eficaz, trabalho em equipa, capacidade de resolver problemas, pensamento crítico, adaptabilidade, liderança, inteligência emocional, capacidade de negociação e resiliência.





Espaço para evoluir

Aos alunos que ingressam este ano, João Duque aconselha a manterem-se "open minded" para crescer pessoal e academicamente, aproveitarem as atividades extracurriculares e os recursos oferecidos pela Escola, como exposições, concertos, workshops de pintura, cerâmica ou mindfulness, e equilibrarem a vida pessoal e universitária, tirando o máximo partido desta nova etapa.

Bolsas

Além das bolsas de ação social, a associação de antigos alunos – através do programa Alumni Económicas Solidário – apoia estudantes carenciados através de donativos de antigos alunos, professores, colaboradores do ISEG e empresas. O ISEG também premeia anualmente os alunos com as melhores classificações, já a partir da candidatura.

Parcerias

O ISEG tem múltiplas parcerias e acordos de cooperação com instituições de prestígio em todo o mundo, no âmbito dos:

Existem acordos de mobilidade com 168 universidades de mais de 39 países, nomeadamente com Escolas de Gestão internacionais acreditadas na área da Gestão.O ISEG promove a candidatura dos estudantes a estágios em empresas mundiais de renome. O Career Services apoia os estudantes na realização dos seus objetivos de carreira.. A parceria entre o ISEG Career Services e empresas interessadas na captação de talentos na Escola (ISEG Career Partners ) promove a empregabilidade e a carreira dos alunos.