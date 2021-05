Pequeno produtor de vinhos gigantes

Em 1988, o produtor de vinho Quinta do Regueiro plantou os primeiros 0,3 hectares (ha) de vinha 100% Alvarinho, na localidade de Coto, Melgaço. Após anos de aprendizagem e crescimento, em 1999 foi registada a marca Quinta do Regueiro e lançada no mercado a primeira colheita. Este passo foi dado pelo filho dos proprietários, Paulo Cerdeira Rodrigues, que realiza o sonho de ser produtor de vinhos.

Em 2007, é criada a empresa Quinta do Regueiro – produtor de Alvarinho Lda., uma sociedade com os pais e a irmã, que hoje reúne um conjunto de pequenas parcelas em socalco, ocupando uma área de 6 ha de vinha (3 ha de vinha própria e 3 ha de vinha arrendada). A empresa produz anualmente 170.000 garrafas – Quinta do Regueiro, Secreto e Foral de Melgaço – para o mercado nacional e externo.

Os vinhos da casta Alvarinho produzidos pela Quinta do Regueiro distinguem-se pela sua unicidade e características singulares. Fruto de um terroir único, com propriedades raras de mineralidade, as vinhas em altitude, plantadas em solos graníticos, resultam em vinhos com acidez vincada e uma longevidade em garrafa fora do comum. Todos os anos 1.500 litros de vinho ficam a estagiar oito a dez anos, seguindo a máxima de dar tempo ao tempo, que é o segredo para fazer de bons vinhos, vinhos gigantes.

Entre os vinhos Quinta do Regueiro, encontram-se o Quinta do Regueiro Reserva 100% Alvarinho, o Regueiro Alvarinho/Trajadura, o Primitivo (vinhas velhas), o Barricas. Hoje, inclui outras duas gamas: o Foral de Melgaço e o Secreto. E é bom não esquecer o espumante bruto.

No final do ano, junto à adega, uma sala de provas e uma loja vão complementar o projeto de enoturismo – já existente por marcação – aproximando clientes e amigos da empresa e do seu pequeno grande projeto em que trabalham apenas quatro pessoas, a família Quinta do Regueiro.