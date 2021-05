Anselmo Mendes, o “Senhor Alvarinho”

Anselmo Mendes, conhecido como "Senhor Alvarinho", é enólogo há mais de 30 anos e vê na casta Alvarinho e em Monção e Melgaço a sua grande paixão. Estudioso da casta e um incansável experimentalista, tem como filosofia fazer vinhos que expressem a terra de onde vêm, aliando a inovação à tradição. Foi pioneiro em técnicas como a fermentação e estágio do Alvarinho em barrica, a "curtimenta" e, mais recentemente, tem-se dedicado ao estudo dos solos e parcelas na sua Quinta da Torre, que, com 50 hectares de Alvarinho, é já a maior mancha de Alvarinho em Monção e Melgaço.

Profundo conhecedor da terra, tem já um total de 120 hectares de vinha, todos eles certificados em modo de Produção Integrada, que é o método de viticultura mais sustentável da região. A sua missão é a de produzir vinhos de excelência, autênticos e com uma grande ligação à terra.

Figura incontornável do vinho em Portugal

Considerado já como "Enólogo do Ano" e "Produtor do Ano" pela Revista de Vinhos, fez parte do Top 100 Wineries da revista americana Wine & Spirits, foi considerado das 100 Personalidades Mais Influentes de Portugal pela revista Expresso e condecorado como Comendador da Ordem de Mérito Agrícola. Anselmo Mendes é uma figura incontornável do vinho em Portugal e um profundo conhecedor das várias vertentes deste setor, desde a enologia à viticultura, até à identidade regional e a sustentabilidade.

As suas marcas mais conhecidas são: Muros Antigos, que celebra os seus 20 anos este ano, Contacto Alvarinho, Muros de Melgaço, Parcela Única, Curtimenta, Expressões, Tempo, entre tantas outras que são fruto das suas experiências ao longo das últimas décadas.