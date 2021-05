“Melgaço posiciona-se a nível nacional e internacional para receber trabalhadores e empreendedores”

Qual é o objetivo da campanha nacional denominada Viver em Melgaço. É uma outra forma de apostar nos territórios de baixa densidade?

Queremos convidar os portugueses a virem viver em Melgaço. Esta nova realidade demonstrou-nos novas formas de estar. O trabalho à distância está a levar os portugueses a procurarem maior qualidade de vida e a abandonar os grandes centros. Queremos mostrar que Melgaço é uma boa opção para viver. Queremos acolher mais habitantes. Temos condições excelentes e sabemos que quem optar por viver em Melgaço vai encontrar aqui os serviços básicos necessários. A tudo isto acresce uma qualidade de vida saudável muito diferente da das grandes áreas metropolitanas e uma paisagem única.

Melgaço foi o primeiro município da região do Alto Minho a ser reconhecido com o selo "Remote Work Ready Town", uma iniciativa do projeto Rural Move. Esta atribuição vem distinguir a qualidade da oferta do município em termos de infraestruturas, equipamentos e serviços ao dispor dos trabalhadores remotos que aqui pretendam residir e desenvolver a sua atividade.

O selo "Remote Work Ready Town" distingue os municípios de baixa densidade de Portugal que apresentam condições de excelência para o acolhimento de trabalhadores remotos. Com este reconhecimento, Melgaço posiciona-se a nível nacional e internacional como uma região qualificada para receber trabalhadores e empreendedores, garantindo-lhes todas as condições para a manutenção de uma situação profissional ativa, num contexto de maior bem-estar, equilíbrio e qualidade de vida. Em conjunto com a Rural Move pretendemos incentivar a mobilidade geográfica de trabalhadores e famílias para o nosso concelho, bem como captar novos investimentos para o território.

A questão do acesso à rede móvel, com reforço recente, pode de facto fazer a diferença?

Sim. Nos últimos dois anos, foram construídas duas novas torres no âmbito do plano-piloto para o Parque Nacional Peneda-Gerês. Recentemente foi inaugurada a mais nova estação base de rede móvel da Altice Portugal, concretização do compromisso de investimento assumido há um ano pela operadora líder de telecomunicações do nosso país, e que será complementado com a implantação de mais duas até final de dezembro. Um parceiro a quem agradecemos por se ter comprometido com o território, em particular com os de baixa densidade.

Também este ano está a ser colocado no terreno um investimento, partilhado entre a DS Telecom e a autarquia, que levará fibra ótica a 75% da população do município. Estas infraestruturas vão permitir à população de Melgaço usufruir de uma rede móvel e fixa mais rápida e resiliente e, consequentemente, de uma evolução significativa dos índices de conectividade da região.





O trabalho à distância está a levar os portugueses a procurarem maior qualidade de vida e a abandonar os grandes centros. Queremos mostrar que Melgaço é uma boa opção para viver.