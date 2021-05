Miradouro do Castelo: uma experiência gastronómica à altura

O restaurante Miradouro do Castelo está a ser remodelado para acomodar o número crescente de clientes que tem registado. "Esta remodelação já estava a ser pensada, mas a pandemia acelerou o processo. No primeiro confinamento fechámos para obras, e, prevendo um novo confinamento, nestes meses colocámos em prática o novo conceito que planificámos para o nosso espaço. Com o Castelo em pano de fundo nasce uma nova sala panorâmica com capacidade para 116 pessoas, aumentando a lotação total do restaurante para 200 lugares", explica Paulo Azevedo, responsável do restaurante localizado em Castro Laboreiro, no Parque Nacional Peneda-Gerês.

O projeto pretende também proporcionar experiências gastronómicas únicas. Nota disso é o novo espaço exclusivo à casta Alvarinho que reunirá todas as marcas da sub-região de Monção e Melgaço, com toda a história sobre este vinho verde de eleição.

A ementa será igualmente renovada, sendo composta, sobretudo, por produtos endógenos como as carnes e o fumeiro local. Através de um projeto de economia circular, os acompanhamentos dos pratos são adquiridos localmente. E o cliente poderá obter informação sobre os produtos através de um QR code e marcar uma visita.

"A partir de 1 de junho queremos transformar uma simples refeição numa experiência gastronómica regional, com valor acrescentado e o mais sustentável possível."