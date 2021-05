Tasquinha da Portela: inovar sem esquecer a tradição

Instalado num edifício antigo que data do século XVIII, o restaurante Tasquinha da Portela é uma das referências gastronómicas do concelho de Melgaço. Legado em herança, começou por ser uma casa de petiscos, mas a vontade de ir mais longe levou o casal Filipe Vieira e Ana Luísa Eira Velha a dar um impulso no negócio. Assim, há dois anos melhoraram-se as ementas e o espaço.

A carta sofreu uma grande reforma para a qual foi importante a colaboração do chef António Alexandre, cujas criações são influenciadas pelos produtos portugueses. Era esse cunho que o casal pretendia dar ao conceito do restaurante: a ligação ao território, aos seus produtos, às tradições, mas com inovação.

Além da nova carta – com pratos vegetarianos e vegans –, houve outras mudanças, destacando-se a ampliação da cozinha. As salas também foram repensadas para pessoas com dificuldades motoras. E no exterior criou-se uma excelente zona de lazer com uma vista privilegiada.

O embaixador

Filipe Vieira recorda que "não se pode falar da gastronomia de Melgaço sem falar também do seu grande embaixador: o vinho Alvarinho". Para lhe dar destaque, as paredes foram revestidas com vinhos que se produzem no território. "Desta forma, os clientes poderão olhar para o ambiente envolvente e ver diretamente os vinhos disponíveis", explica.

Mais: o objetivo é levar também o Alvarinho até à mesa, logo, serão feitas parcerias mensais com os produtores. Cada mês terá um vinho e haverá um prato mensal que harmonizará com o vinho selecionado. "O produtor será promovido nas nossas redes sociais e, no restaurante, também iremos promover visitas às adegas dos parceiros. Só um trabalho em rede poderá trazer riqueza para o concelho e para as empresas."

A inauguração deste espaço renovado será a 8 de maio, momento em que serão apresentadas as novidades da ementa.





