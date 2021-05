Uma alternativa ao couro feita com bagaço de uva

O Soalheiro, produtor de vinhos Alvarinho em Melgaço, e a Tintex, empresa portuguesa pioneira na produção de tecidos sustentáveis, desenvolveram uma parceria de inovação para a criação de um tecido alternativo ao couro, feito a partir de resíduos de uvas da vindima.

"Esta parceria surge no âmbito da nossa estratégia de inovação e sustentabilidade, em que procuramos desenvolver, internamente ou através de parcerias, soluções e boas práticas que nos permitam reduzir o impacto no meio ambiente ao mesmo tempo que geramos sustentabilidade financeira através da economia circular", explicam os responsáveis do Soalheiro, a primeira marca de Alvarinho de Melgaço, prosseguindo: "Estamos a estudar a aplicação deste tecido em rótulos e noutros produtos. Por exemplo: em breve quem nos visitar poderá provar os nossos vinhos e levar para casa um saco feito com os resíduos de uva daquela mesma vindima."

No início do ano, o Soalheiro iniciou a renovação das garrafas dos seus vinhos, com menos 19% de vidro, permitindo uma redução significativa das emissões de carbono utilizadas na sua produção e transporte. Feitas em Portugal, quando antes eram produzidas no centro da Europa, 90% das garrafas Soalheiro irão adotar este novo formato até ao final do ano, o que permitirá uma poupança estimada de 56 toneladas de vidro ao ano. Também as embalagens foram repensadas para reduzir 39% do consumo de cartão, oriundo de florestas geridas de modo responsável (certificado FSC).

O Soalheiro foi a primeira adega em Portugal, em 2019, a ter uma certificação IDI (Investigação, Desenvolvimento e Inovação). Já antes, a empresa tinha certificação ambiental de toda a atividade e, desde 2006, certificação biológica de todas as vinhas da quinta.