Uma história de amor e coragem

Apresentar a Quintas de Melgaço é apresentar uma história de coragem e amor às origens, que começou a ser escrita pela mão empreendedora do melgacense Amadeu Abílio Lopes.

Após rumar ao Brasil e se afirmar como um empresário industrial de referência, em meados do século XX, o desejo de viver novamente no local onde estão firmadas as suas raízes fala mais alto. De regresso a Melgaço, lança o desafio a alguns pequenos e médios produtores vitivinícolas de unirem esforços em prol do potencial de vinhos da região e da casta Alvarinho, a base de todas as receitas.

Desta paixão, combinada com o espírito ousado e determinado de Amadeu, nasce a sociedade Quintas de Melgaço. Este fruto cresceu e maturou e, atualmente, representa uma importante força de desenvolvimento socioeconómico para Melgaço, projetando a região para o atlas mundial. Com base em produtores micro, esta missão apenas é alcançada através do empenho e carinho diários que os seus 530 sócios, ou seja, as suas 530 famílias, colocam diariamente no cumprimento das suas funções.

Sem nunca esquecer o espírito irreverente e a fé inabalável de Amadeu, nasce o QM Homenagem, um Alvarinho em homenagem ao fundador da casa, cuja nobreza se deixa revelar na cor dourada e no aroma intenso, efeito do aperfeiçoamento de toda a experiência acumulada na fermentação e estágio em barricas de carvalho.

A Quintas de Melgaço trabalha com aquele que é considerado um dos maiores tesouros nacionais e globais: a casta Alvarinho. É através de métodos e saberes ancestrais que presenteia o seu público com vinhos únicos e inconfundíveis, de personalidade e temperamento forte, que têm vindo a ser reconhecidos pela crítica nacional e internacional.

Distinções

Nas suas menções mais honrosas, destacam-se distinções como a do Espumante QM Super Reserva, classificado como um dos 50 Melhores Espumantes do Mundo, pela Wine Pleasures 2020; ou a do duplo ouro na Sakura Japan Woman's Wine Awards 2021, alcançada pelo Alvarinho QM, após ter sido ouro no 26.º Grand International Wine Awards Mundus Vini, 2020.

A mais recente novidade desta história é a colheita de 2020 do QM Vinhas Velhas, um vinho verde Alvarinho de caráter cheio e frutado, cuja excelência já havia sido assinalada na sua colheita de 2019, com 17,5 pontos atribuídos pela revista VINHO Grandes Escolhas 2021.





A Quintas de Melgaço trabalha com aquele que é considerado um dos maiores tesouros nacionais e globais: a casta Alvarinho