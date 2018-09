Digital teve uma procura evidente nos últimos anos

Como o objectivo da Católica-Lisbon é estar sempre ao corrente das necessidades do mercado, todos os programas que oferece na formação de executivos têm elevada procura. Não obstante, os programas voltados para "a dimensão digital têm tido uma procura evidente nos últimos anos" e a instituição tem-se posicionado "pioneiramente nestas áreas, sendo um vector estratégico determinante", sublinha Luís Cardoso, director da Formação de Executivos da Católica-Lisbon.

A escola tem cursos mais abrangentes, como o programa em Digital Transformation, que consiste no "processo de evolução e transformação das organizações, tirando partido das oportunidades criadas por estas alterações tecnológicas e sociais profundas". Tem igualmente programas mais específicos como é o caso do Marketing Digital ou do Big Data, que visam "proporcionar aos analistas de dados uma visão detalhada dos conceitos e metodologias de investigação científica que incidem sobre o processamento e análise de big data e que podem ser aplicadas e implementadas em contextos da indústria, com impacto directo no desempenho das empresas".

Consoante a área de formação dos participantes, muitos outros cursos têm visto um aumento de procura, explica o professor. "Temos profissionais com formação de base nas áreas da engenharia, finanças e contabilidade e, portanto, as questões de negociação e liderança são absolutamente indispensáveis; estes programas conseguem, assim, esgotar todas as edições", assegura. Já os programas para sectores específicos, como saúde, farmacêutica, transportes, turismo ou distribuição, têm grande procura e são sempre muito bem-sucedidos.

A Católica-Lisbon oferece, na formação de executivos vários Programas de Inscrição Aberta, para os profissionais que desejam aprofundar ou conhecer uma área específica. E tem os Programas Intraempresa, customizados e preparados para as necessidades concretas de qualquer empresa que procure a instituição.

Panorama positivo

Precisamente sobre a realidade destes programas, Luís Cardoso conta que o panorama da formação de executivos em Portugal é "muito positivo", registando-se uma grande evolução na qualidade e diversidade da oferta, quer nacional quer mesmo internacional. "Nesse aspecto, o êxito nacional e internacional da Católica-Lisbon tem certamente contribuído para estimular e motivar outras escolas a conseguirem profissionalizar o seu trabalho e elevarem os seus patamares de sofisticação e exigência." "No que nos diz respeito" – acrescenta –, "2018 constituirá um ano de sucesso e sólido crescimento".

Sobre o lançamento de cursos novos, recorda que a Católica-Lisbon sempre ofereceu programas que vão ao encontro das necessidades dos seus alunos. Agora não é diferente. "Para os próximos meses iremos lançar um conjunto de novos programas que abordam temas inovadores e muito actuais, como o Digital Business Acceleration: da Estratégia à Implementação; o Smart Cities Program: A Major Revolution; ou ainda o Fintech Disruption Program."