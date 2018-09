Foco principal na carreira

Para preparar melhor os gestores de forma a darem respostas aos desafios mercado de trabalho, a Católica Porto Business School tem vindo a pensar na sua oferta, no que diz respeito à formação executiva em termos de fases de carreira e não em termos de áreas científicas. Não existe apenas uma oferta de marketing, finanças ou capital humano. Esta adequa-se à fase da carreira dos formandos. "Precisa de conhecimento técnico específico, ainda não gere equipas? Busca competências na área das pessoas, dadas as necessidades de gerir equipas, além dos conhecimentos técnicos? Ou na verdade procura um conhecimento concreto de um negócio?", questiona Ana Côrte-Real, associate dean da Católica Porto Business School, explicando de seguida: "Porque o ‘know-how’, o ‘know-people’ e o ‘know-business’ obrigam ao (re)conhecimento sustentado de valores e competências, o que é raras vezes posto em prática em cursos de formação executiva." Por isso, a escola oferece um programa "exigente e seleccionado nesses níveis", propiciando uma experiência "diferenciadora e, acima de tudo, distintiva e adequada à gestão de carreira".

A formação de executivos está constantemente a iniciar cursos, pelo que não é possível dizer para já quais os mais concorridos. Não obstante, Ana Côrte-Real avança que a escola teve "excelentes resultados" nas candidaturas dos cursos que iniciam este mês. O novo MBA Executivo é o exemplo dado, uma vez que teve "um crescimento superior a 50% no número de alunos, o que reflecte uma resposta muito positiva por parte do mercado a este novo programa". Quanto ao Curso Geral de Gestão, "preencheu, como sempre, o limite da turma – 40 alunos – com uma procura muito superior ao ano anterior".

Novos cursos



A formação executiva da Católica Porto Business School de 2018/2019 apresenta diversas novidades. O novo MBA Executivo, que começou agora, foi reformulado este ano, apresentando um formato "altamente inovador e com uma relação umbilical com as empresas que constituem o seu Clube de Empresas".

Outra novidade, prossegue Ana Côrte-Real, é a criação de uma nova pós-graduação e três cursos executivos na área de gestão de projetos. "Acreditamos ser uma área transversal a diversas profissões e funções e crucial para o bom desempenho das empresas. Assim, logo no início de 2019 será lançado o primeiro curso nesta área. As diferentes formações propostas pretendem proporcionar aos seus participantes a oportunidade de contacto com os mais recentes desenvolvimentos da gestão de projectos, num enquadramento conceptual e de boas práticas, de referência a nível internacional. Este curso contará com diversas parcerias e com uma forte componente internacional devido aos docentes que o leccionam".

Nota ainda para a criação do curso executivo Mergers and Acquisition, um tema cada vez mais relevante no universo financeiro, e que terá a parceria PwC.

Quanto à restante oferta da escola mantém-se "estável", assegura a responsável, com destaque para os cursos executivos generalistas como é o caso do "Curso Geral de Gestão e Programa Intensivo de Gestão, bem como os diversos cursos na área do marketing e das finanças".